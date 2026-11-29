Τον Γιώργο Περρή φιλοξένησε η Ναταλία Γερμανού την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, στο «Καλύτερα δε γίνεται». Ο καλλιτέχνης που θα εκπροσωπήσει το 2027 την Κύπρο στη Eurovision, μίλησε για την συμμετοχή του στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Γιώργος Περρής είπε πως: «Ακόμα δεν έχουμε βρει το τραγούδι, το ψάχνουμε. Οπότε δεν μπορώ να σου λεπτομέρειες για το τι θα είναι. Θα είναι μπαλάντα όμως, γιατί θέλω μπαλάντα».

Αμέσως μετά, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης εξήγησε ότι: «Ήρθε πέρυσι η πρώτη πρόταση και εγώ ήμουν διστακτικός λίγο. Το φοβόμουν λίγο, γιατί έχω χτίσει την καριέρα μου κάπως αλλιώς, είχα ταξιδέψει στο εξωτερικό και αυτά, και αναρωτιόμουν να το κάνω, να μην το κάνω.

Από την άλλη, επειδή είμαι και πολύ φαν της Eurovision από παιδί, φέτος που ήρθαν ξανά με την πρόταση, είπα “νομίζω ναι, πάμε να το κάνουμε”. Πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ ωραίο ταξίδι, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Βρίσκεσαι σε μία σκηνή με ατελείωτες δυνατότητες, σε ένα κοινό τεράστιο που σε ανακαλύπτει για πρώτη φορά».