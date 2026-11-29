Ο Mente Fuerte έδωσε μία συνέντευξη στην Κατερίνα Ζαρίφη, για το «Μια Ελλάδα παρέα». Ο επιτυχημένος καλλιτέχνης, ανάμεσα σε άλλα αποκάλυψε τι είναι αυτό που τον εξοργίζει πλέον στην Αθήνα. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι έχει κλείσει τον κύκλο του και αυτό του έχει κάνει πολύ καλό.

Σε ερώτηση για το τι είναι αυτό που τον εξοργίζει σήμερα στην Αθήνα, ο Mente Fuerte απάντησε: «Το ότι έχουμε γίνει ένα χάος κανονικό. Γίνεται κανονική ανθρωποφαγία. Δηλαδή δεν κοιτάει ο καθένας τη δουλειά του, κοιτάει ο ένας να φάει τον άλλον. Αυτό πλέον έχει γίνει λίγο κουραστικό».

Ο ράπερ, σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ανέφερε πως: «Έχω κλείσει τον κύκλο μου πάρα πολύ και αυτό με έχει κάνει πολύ καλά. Έκανα ένα πολύ μεγάλο ξεσκαρτάρισμα. Ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Αυτός είναι ο πιο γρήγορος και σωστός τρόπος».

«Όσο πονάει κάθε αποχωρισμός και κάθε κόψιμο επαφών, είναι λογικό αλλά γίνεται για καλό θεωρώ», πρόσθεσε ο Mente Fuerte, μιλώντας με την Κατερίνα Ζαρίφη.