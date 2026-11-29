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Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο και στους κατοίκους της Λακωνίας, λόγω της κακοκαιρίας «Άργος» που «σαρώνει» τη χώρα.

Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί τους κατοίκους για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας και τους καλεί να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας.