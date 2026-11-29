Προβλήματα στις μετακινήσεις έχει προκαλέσει η κακοκαιρία «Άργος» που πλήττει και την Αττική τις τελευταίες ώρες, με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Κεντρικοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, γεγονός που δυσχεραίνει την κυκλοφορία τόσο των οχημάτων όσο και των πεζών.

Ενδεικτικές είναι οι εικόνες από την Πατησίων, στο κέντρο της Αθήνας, που μετατράπηκε σε ένα ορμητικό «ποτάμι» από λασπόνερα το μεσημέρι της Κυριακής (29/11), με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα και οι μηχανές να χρειάζεται να χαμηλώσουν την ταχύτητά τους, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα.

Δείτε το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok: