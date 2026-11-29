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Η κακοκαιρία «Άργος» σαρώνει τη χώρα, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και καταστροφές στο οδικό δίκτυο. Την ίδια ώρα, οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με ακυρώσεις δρομολογίων από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, καθώς και σε γραμμές των Σποράδων και του Βορείου Αιγαίου.

Το Πυροσβεστική Σώμα και ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή και ετοιμότητα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έχουν εκδηλωθεί σχεδόν στο σύνολο της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής έχει δεχτεί μέχρι τώρα πάνω από 100 κλήσεις για κοπές δέντρων, αλλά και δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, μεταφορές πολιτών σε ασφαλή σημεία καθώς και αφαιρέσεις αντικειμένων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, μέχρι στιγμής έχουν επιχειρήσει:

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για:

•46 κοπές δένδρων

•1 άντληση υδάτων

•1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο και

•5 αφαιρέσεις αντικειμένων

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για:

•18 κοπές δένδρων

Στη Δυτική Μακεδονία για:

•7 κοπές δέντρων

•2 αντλήσεις υδάτων και

•1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για:

•11 κοπές δένδρων και

•1 αφαίρεση αντικειμένου

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για:

•27 κοπές δένδρων και

•5 αντλήσεις υδάτων

Στη Δυτική Ελλάδα για:

•9 κοπές

•1 άντληση υδάτων και

•1 αφαίρεση αντικειμένου

Στην Περιφέρεια Αττικής για:

•8 κοπές δένδρων και

•12 αντλήσεις υδάτων

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για:

•4 κοπές δέντρων

•5 αντλήσεις υδάτων και

•1 αφαίρεση αντικειμένου

«Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, παραμένουν σε διασπορά σε διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να επέμβουν άμεσα εφόσον απαιτηθεί», επισημαίνει η Πυροσβεστική.

Σημειώνεται ότι μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για τα καιρικά φαινόμενα που είναι σε εξέλιξη και θα επηρεάσουν τις επόμενες ώρες έως και αύριο, Δευτέρα, διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, αποφασίστηκε η έκδοση τριών προειδοποιητικών μηνυμάτων από το 112.

Συγκεκριμένα:

1. Στις 14:05 εκδόθηκε μήνυμα για την Περιφερειακή Ενότητα Αττικής.

2. Στις 14:18 για την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

3. Στις 14:26 για τη Σκύρο.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα την Δευτέρα – Άνεμοι έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Παράλληλα, από σήμερα έως και τη Δευτέρα, στο σύνολο του Νοτίου Αιγαίου θα πνέουν πολύ θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως 8 έως 9 και τοπικά στο Αιγαίο 10 μποφόρ.

Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με ανακοίνωσή της, καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών της Δωδεκανήσου και των Κυκλάδων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.

Συγκεκριμένα, συνιστά την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων, τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους και ρέματα, καθώς και την παραμονή σε υπόγειους ή ισόγειους χώρους που κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν.

Λόγω της μεγάλης έντασης των ανέμων, οι πολίτες καλούνται να ασφαλίσουν αντικείμενα που ενδέχεται να παρασυρθούν, να αποφεύγουν δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές και να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές πριν από οποιαδήποτε προγραμματισμένη μετακίνησή τους διά θαλάσσης.

Η Πολιτική Προστασία συστήνει, τέλος, στους πολίτες να παρακολουθούν τις νεότερες μετεωρολογικές προβλέψεις και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.