Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μία καταγγελία στάθηκε αφορμή για την αποκάλυψη υπόθεσης πορνογραφίας ανηλίκων στη Βόρεια Ελλάδα, με τις αρχές να σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος ενός 26χρονου.

Η έρευνα της υποδιεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, άρχισε με αφορμή μία καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ενήλικος χρήστης του διαδικτύου, κατά τη διάρκεια συνομιλίας με ανήλικη μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης, της ζήτησε και έλαβε φωτογραφίες που απεικόνιζαν γυμνά μέρη του σώματός της.

Τα στοιχεία τέθηκαν υπόψη της αρμόδιας εισαγγελίας Πρωτοδικών, η οποία διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.

Τα ευρήματα στο σπίτι του

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, πραγματοποιήθηκε ψηφιακή έρευνα και επικοινωνία των αστυνομικών με τη διαχειρίστρια εταιρεία της εφαρμογής, καθώς και με τους εμπλεκόμενους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και προέκυψε ότι τα ηλεκτρονικά ίχνη αντιστοιχούσαν σε σύνδεση διαδικτύου στην κατοικία του 26χρονου.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και δύο σκληροί δίσκοι. Από τον επιτόπιο έλεγχο των συσκευών ταυτοποιήθηκε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εμπλοκή του 26χρονου στην υπόθεση.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια στάλθηκαν στην υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος για περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση.