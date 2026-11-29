Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος ασκεί κριτική στον Πρωθυπουργό, με αφορμή την εβδομαδιαία ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και την αναφορά του στους αγρότες.

Ο κ. Βελόπουλος σε δήλωσή του σημειώνει ότι «αυτός που μόλις πέρυσι υπέγραψε ‘και με τα δύο χέρια’ τη MERCOSUR, δηλαδή την καταδίκη του πρωτογενούς τομέα, τώρα λίγο πριν τις εκλογές παριστάνει τον προστάτη των αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων! Το πρόβλημα δεν είναι ότι ο πρωθυπουργός συνεχίζει να κοροϊδεύει τον κόσμο. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα και σήμερα πιστεύει ότι μπορεί να εξαπατήσει τους Έλληνες».