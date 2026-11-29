Η χημική σύσταση του Ήλιου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα «κλειδιά» για να κατανοήσουν οι επιστήμονες πώς γεννήθηκε και εξελίχθηκε το ηλιακό μας σύστημα. Ωστόσο, μια νέα μελέτη έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε για την ποσότητα ορισμένων στοιχείων στο άστρο μας. Ειδικότερα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο Ήλιος ενδέχεται να περιέχει πολύ περισσότερο άργυρο απ’ όσο υπολόγιζαν μέχρι σήμερα οι αστρονόμοι.

Το εύρημα αυτό δεν διορθώνει απλώς μια προηγούμενη εκτίμηση, αλλά φέρνει στο προσκήνιο νέα δεδομένα για την προέλευση των χημικών στοιχείων και τον τρόπο με τον οποίο αυτά διασκορπίστηκαν στο ηλιακό σύστημα πριν από δισεκατομμύρια χρόνια.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Ουψάλα εκτιμούν ότι η αφθονία του αργύρου στον Ήλιο είναι κατά 55% μεγαλύτερη από ό,τι έδειχναν οι προηγούμενοι υπολογισμοί. Η αναθεωρημένη εκτίμηση φέρνει τη σύσταση του Ήλιου πολύ πιο κοντά στα επίπεδα αργύρου που έχουν εντοπιστεί σε πρωτόγονους μετεωρίτες. Και τα δύο διατηρούν υλικό από το ίδιο νέφος αερίων και σκόνης, από το οποίο σχηματίστηκε το ηλιακό σύστημα πριν από 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια.

Πώς το ηλιακό φως αποκαλύπτει την πραγματική αφθονία του αργύρου στον Ήλιο

Τα άτομα αργύρου στην ατμόσφαιρα του Ήλιου απορροφούν το φως σε συγκεκριμένα μήκη κύματος, αφήνοντας σκοτεινές γραμμές στο φάσμα του. Το χαρακτηριστικό αυτό μοτίβο επιτρέπει στους επιστήμονες να αναγνωρίζουν την παρουσία του αργύρου. Ωστόσο, για να υπολογίσουν την ακριβή ποσότητά του, χρειάζονται ένα μοντέλο που να προβλέπει πόσο έντονα τα συγκεκριμένα άτομα απορροφούν το φως.

Η ερευνητική ομάδα μοντελοποίησε την κίνηση των εξωτερικών στρωμάτων του Ήλιου και χρησιμοποίησε πιο λεπτομερείς υπολογισμούς για τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αργύρου αλληλεπιδρούν με το φως και τα άλλα σωματίδια.

Το μοντέλο λαμβάνει υπόψη τον τρόπο με τον οποίο η ακτινοβολία μεταβάλλει τις ενεργειακές καταστάσεις των ατόμων αργύρου, επηρεάζοντας έτσι την ένταση των φασματικών γραμμών που χρησιμοποιούν οι αστρονόμοι για να μετρήσουν την αφθονία του στοιχείου.

«Με το νέο μας μοντέλο, καταφέραμε να ερμηνεύσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις φασματικές γραμμές που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της αφθονίας του αργύρου στον Ήλιο», αναφέρει η Σεμά Καλισκάν, η οποία πραγματοποίησε την έρευνα στο πλαίσιο της διδακτορικής της διατριβής στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα.

Αναζητώντας την κοσμική προέλευση του αργύρου στον Γαλαξία μας

Το υδρογόνο και το ήλιο αποτελούν σχεδόν το σύνολο της μάζας του Ήλιου. Τα βαρύτερα στοιχεία, όπως ο άνθρακας, ο σίδηρος και ο άργυρος, αντιστοιχούν μόλις στο 1,5% της μάζας του. Πολλά από αυτά τα στοιχεία σχηματίζονται στο εσωτερικό των άστρων ή κατά τη διάρκεια αστρικών εκρήξεων και στη συνέχεια ενσωματώνονται σε νεότερες γενιές άστρων και πλανητών.

Η μέτρηση της αφθονίας τους βοηθά τους αστρονόμους να ανασυνθέσουν την εξέλιξη της χημικής σύστασης του Γαλαξία μας στο πέρασμα του χρόνου.

«Η νέα γνώση σχετικά με τη χημική σύσταση του Ήλιου είναι σημαντική για την κατανόηση άλλων άστρων, πλανητών και της κοσμικής ύλης, καθώς ο Ήλιος αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς στην αστρονομία», αναφέρει η Καλισκάν. Η ερευνητική ομάδα σχεδιάζει να εφαρμόσει την ίδια μέθοδο και σε άλλα άστρα.

«Μελετώντας το φως άστρων διαφορετικών τύπων και ηλικιών, ελπίζουμε να κατανοήσουμε πού σχηματίζεται ο άργυρος στο Σύμπαν και πώς έχει διασκορπιστεί σε ολόκληρο τον Γαλαξία μας με την πάροδο του χρόνου», προσθέτει η Καλισκάν.