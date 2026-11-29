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Συνεχίζονται στο τμήμα Ανθούπολη – Σεπόλια τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο Μετρό της Αθήνας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, από απόψε, Κυριακή 29 Νοεμβρίου οι σταθμοί «Ανθούπολη», «Περιστέρι», «Άγιος Αντώνιος» και «Σεπόλια» θα κλείνουν στις 21:40 το βράδυ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Αττική – Ελληνικό.

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:36

από Περιστέρι προς Ελληνικό στις 21:37

από Άγιο Αντώνιο προς Ελληνικό στις 21:38

από Σεπόλια προς Ελληνικό στις 21:40

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:22

από Σύνταγμα προς Ανθούπολη στις 21:40

από Σεπόλια προς Ανθούπολη στις 21:49

από Άγιο Αντώνιο προς Ανθούπολη στις 21:52

από Περιστέρι προς Ανθούπολη στις 21:53.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ26 «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΟΜΟΝΟΙΑ – ΣΤ.ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)», η οποία θα συνδέει τους σταθμούς Ανθούπολη, Περιστέρι, Άγιος Αντώνιος, Σεπόλια, Μεταξουργείο και Ομόνοια, χωρίς να διέρχεται από τους σταθμούς Σεπόλια, Αττική και σταθμό Λαρίσης.

Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

«ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (προσωρινή Αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου), «ΣΤ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» ( προσωρινή στάση επί της Πλατείας Καραϊσκάκη μεταξύ των οδών Δηλιγιάννη και Αχιλλέως), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Λένορμαν), «ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ»(υπάρχουσα στάση επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου), «ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη), «ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ»(υπάρχουσα στάση επί της οδού Αναπαύσεως), «ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Παναγή Τσαλδάρη), «ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου), «ΚΑΔΜΟΥ»(υπάρχουσα στάση επί της λεωφόρου Λένορμαν), «ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Αχιλλέως), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (προσωρινή Αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου).

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων» τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ.