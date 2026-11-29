Μήνυμα 112 εστάλη και στην Εύβοια αλλά και την Σκύρο για ισχυρούς και θυελλώδεις ανέμους έως και τη Δευτέρα λόγω της κακοκαιρίας «Άργος».
Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Περιφερειακή Ενότητα Ευβοίας από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας».
Λίγο νωρίτερα ανάλογο μήνυμα είχε σταλεί και για την Περιφέρεια Αττικής.
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🆘 Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Νήσο #Σκύρο από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας.
ℹ️ https://t.co/0nAVk3qTT2…
@pyrosvestiki
@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) November 29, 2026