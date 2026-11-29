Καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ «Καλημέρα Είπαμε;» βρέθηκε ο Ρένος Χαραλαμπίδης και κλήθηκε να απαντήσει, στο ποια από τις επαγγελματικές ιδιότητες που έχει μπορεί εύκολα να αποχωριστεί.

Η απάντηση, του βγήκε μάλλον αβίαστα, λέγοντας ουσιαστικά πως ο κύκλος του στην τηλεόραση έχει κλείσει, παρότι θα συνεχίσει να εμφανίζεται.

«Ενώ θα παίξω σε ένα πολύ ωραίο σήριαλ, νομίζω πως η σχέση μου με την τηλεόραση έχει ολοκληρωθεί. Κάπου το ταξίδι μου ολοκληρώθηκε. Έπαιξα για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 1990 πριν από 36 χρόνια. Είχα έρθει στο πλατό αυτό όταν ήμουν 21 ετών. Ευχαριστώ την ελληνική τηλεόραση» είπε.

«Πέρασα καλά, έβγαλα λεφτά, έκανα την τρέλα μου»

Προσέθεσε, δε, για το τι προτιμά να κάνει πλέον, ότι: «Η νέα μου αγάπη είναι το ραδιόφωνο. Εκεί πηγαίνω τόσο ευχάριστα. Αναρωτιέμαι γιατί δεν είχε έρθει νωρίτερα».

Ενώ, δικαιολογώντας την άποψη του για την τηλεόραση, σημείωσε πως: «Ερχονται νέες γενιές ηθοποιών. Άσε ρε παιδί μου χώρο και στους άλλους. Μπήκα πέρασα καλά, γνώρισα ανθρώπους, έβγαλα λεφτά, έκανα την τρέλα μου. Άσε και τους άλλους…».

Ο Ρένος Χαραλαμπίδης θα εμφανιστεί στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν, στη σειρά Σπιλιάδες που θα μεταδίδεται από τον ΑΝΤ1.