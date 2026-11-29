Για όλα μίλησε ο Γιώργος Χρυσοστόμου στο νέο τεύχος του περιοδικού Marie Claire και την δημοσιογράφο Ελιάνα Χρυσικοπούλου, με αφορμή τη συμμετοχή του στο “Κάμπινγκ” του MEGA.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, ο γοητευτικός πρωταγωνιστής μίλησε για το χαρακτηριστικό που δυσκολεύτηκε να αποτινάξει αλλά και για τα στερεότυπα πατριαρχίας που κλήθηκε να αντιμετωπίσει και ο ίδιος.

“Δυσκολεύτηκα πολύ να αποτινάξω το κλάμα”

“Ποια χαρακτηριστικά δυσκολεύτηκες περισσότερο να αποτινάξεις”;

“Το κλάμα. Κάποια στιγμή στα φέρνει έτσι η ζωή σαν να λέει “θα κλάψει, που θα πάει”. Γιατί ήταν απαγορευμένο στο σπίτι, στο σχολείο και κοινωνικά. Έχει συμβεί να πιεστώ και να κλάψω μπροστά σε ενήλικες σε ένα συνεργείο όπου δούλευα. Ήμουν 12 – 13 και εξευτελίστηκα πάρα πολύ.

Φυσικά, το στερεότυπο για τη φροντίδα του σπιτιού το έχω αποτινάξει πολύ καιρό, γιατί είμαι master στη φροντίδα του σπιτιού. Έχω περάσει στην αντίπερα όχθη, είμαι παστρικοθοδώρα και είμαι πολύ ήσυχος με αυτό”.

“ Νιώθεις πως εσένα σου έχει αποκαλυφθεί το πόσο άσχημα έχουν περάσει και τα αγόρια από την πατριαρχία ενώ οι περισσότεροι άντρες είναι πέντε τεύχη πίσω “;

“; “Η γενιά η δική μου εκπαιδεύτηκε από αυτό το σύστημα πολύ βίαια. Έτσι έμαθε και η προηγούμενη γενιά, δεν σηκώνω το δάχτυλο να κατηγορήσω τους γονείς. Υπήρχαν στη ζωή ενός αγοριού τέσσερις αυστηρές αντρικές φιγούρες: ο ιερέας, ο πατέρας, ο παππούς και ο δάσκαλος. Και ο ζωγραφισμένος με τα λευκά πανιά Θεός της Βίβλου: στο μυαλό ενός αγοριού που ανακαλύπτει τη σεξουαλικότητα, έφαγε εν ώρα νηστείας ή έκανε μια σκανταλιά, πρέπει να καεί στην κόλαση.

Έπειτα στην εφηβεία υπήρχε η πίεση: “Τι θα σπουδάσεις; Ηθοποιός; Όχι. Αφού είσαι καλός στο σχολείο, θα κάνεις κάτι επαγγελματικά που να είναι πολύ αντρικό, θα γίνεις στρατιωτικός”. Οφείλεις να είσαι σκληραγωγημένος και να μην έχεις καμία παιδική ηλικία, ακόμη κι όταν ήσουν παιδί. “Η ζωή είναι δύσκολη”. Όταν το ακούς από παιδί, ζεις δύσκολα για να αποδείξεις ότι είχαν δίκιο”.