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Οδόστρωμα στην οδό Ταϋγέτου στο Γέρακα υποχώρησε, με συνέπεια ένα αυτοκίνητο να πέσει στο άνοιγμα το οποίο δημιουργήθηκε στο δρόμο.

Ο οδηγός άφησε το όχημά του στο σημείο, τοποθετώντας πάνω σε αυτό ένα σημείωμα, προτού αποχωρήσει.

Στην ευρύτερη περιοχή του Γέρακα βρίσκονται σε εξέλιξη έργα κατασκευής δικτύου αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ. Αντίστοιχα περιστατικά τοπικών υποχωρήσεων του οδοστρώματος συνδέονται συχνά με τομές που πραγματοποιούνται για την εκτέλεση έργων υποδομής ή με διαρροές υπόγειων αγωγών.

Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν η συγκεκριμένη καθίζηση συνδέεται με τα έργα αποχέτευσης.

Η οδός Ταϋγέτου αποτελεί δημοτικό δρόμο που υπάγεται στην αρμοδιότητα του δήμου Παλλήνης, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό και τα αίτια της υποχώρησης του οδοστρώματος.

Στα λευκά και η Δυτική Μακεδονία

Στο μεταξύ, ήδη στα λευκά έχουν “ντυθεί” τα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας. Έντονη είναι χιονόπτωση και στη Βεύη Φλώρινας. Δείτε βίντεο κι από τη Βασιλίτσα.