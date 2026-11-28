Με τίτλο: «Έρχονται εκλογές ακραίας πόλωσης» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews.

Σκάνδαλα, σκανδαλολογία και λασπομαχίες στην ημερήσια διάταξη της πολιτικής αντιπαράθεσης των αρχηγών.

Στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– «Ανακύκλωση» τοξικότητας με αλληλοκατηγορίες περί διαφθοράς και διαπλοκής. Αναβιώνει η πνιγηρή πολιτική ατμόσφαιρα του 1989.

– Οι ανοιχτές υποθέσεις Λιάκου και Χατζηγιαννάκη και η… ευγενική υπενθύμιση των παλαιότερων «θεμάτων» του Μ. Χριστοδουλάκη από την ΕΛ.Α.Σ.

– Σφοδρή σύγκρουση Ανδρουλάκη – Τσίπρα με καρφιά και δηλητηριώδη υπονοούμενα.

– Η ΤΕΧΑΝ, οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που μπήκαν στο στόχαστρο της έρευνας της Eυρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τι απαντά ο εκδότης Γιάννης Κουρτάκης που συνελήφθη.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Μετά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: Κυρώσεις κατά της Τουρκίας στο τραπέζι της Κομισιόν. Οργισμένη αντίδραση από την Αγκυρα και εμπρηστικές δηλώσεις μετά την καταδίκη του τουρκολιβυκού μνημονίου. Οι απελπισμένες προκλήσεις με το «Τσεσμέ» στο Καστελλόριζο. Γιώργος Αυτιάς στην «R»: «Πήραν 20 δισ. ευρώ από την Ε.Ε. και μας απειλούν!».

– Ιστορική ανακάλυψη: ”Στα ίχνη του Μεγάλου Αλεξάνδρου’‘. Η αρχαιολόγος Καλλιόπη Λημναίου–Παπακώστα μιλά στην «R» για τα εντυπωσιακά ευρήματα στην Αλεξάνδρεια και για τη σύνδεσή τους με το ταφικό μνημείο των Πτολεμαίων.

– ”Έχετε κάνει ταμείο;”. Η «R» αποκαλύπτει τους διαλόγους των μελών της οργάνωσης με τις εικονικές αποδείξεις. Πώς στήθηκε η απάτη με τα ψεύτικα παραστατικά διαμονής των αξιωματικών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τους 1.345 φτάνουν οι κατηγορούμενοι αστυνομικοί, συνοριοφύλακες, πυροσβέστες, λιμενικοί και στρατιωτικοί. Ο συνδικαλιστής της ΕΛ.ΑΣ., ο ρόλος της συζύγου του και το δίκτυο των αχυρανθρώπων.

– Πόλεμος γιατρών για τον θάνατο του Μαζωνάκη. Ποια στάση θα κρατήσει η αναισθησιολόγος που συνεργαζόταν με τους Γάκα – Θεοδωρόπουλο μετά τη δημοσιοποίηση των τοξικολογικών εξετάσεων του τραγουδιστή.

– Αντικειμενικές αξίες: Σε ποιες περιοχές θα αυξηθούν το 2027. Από τα δυτικά προάστια και τον Πειραιά έως τις Κυκλάδες και τη Χαλκιδική παρατηρείται σημαντική απόκλιση από τις σημερινές τιμές.

– Συνεντεύξεις στην «R»: Τάκης Θεοδωρικάκος, Νίκος Παπανδρέου.