Μια νέα σοβαρή υπόθεση για σεξουαλική κακοποίηση στην Αιτωλοακαρνανία, έρχεται στο φως. Μία 18χρονη ΑμεΑ κατήγγειλε ότι έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από άτομα του οικογενειακού της περιβάλλοντος.

Η υπόθεση, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, agriniosite, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των Αρχών στην Αιτωλοακαρνανία.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε χθες στο Νοσοκομείο Αγρινίου, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες από τον αρχικό ιατρικό έλεγχο δεν προέκυψαν ευρήματα που να καταδεικνύουν βιασμό. Ωστόσο, η διερεύνηση της καταγγελίας συνεχίζεται, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί και ιατροδικαστική εξέταση στην Πάτρα.

Καθοριστική ήταν η παρέμβαση του εισαγγελέα Μεσολογγίου, ο οποίος ενημερώθηκε για την υπόθεση και έδωσε άμεσα εντολή να εξασφαλιστεί κατάλληλη στέγη για την 18χρονη. Στόχος είναι να απομακρυνθεί από το περιβάλλον στο οποίο, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, υπέστη την κακοποίηση και να διασφαλιστεί η προστασία της.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες εξετάζουν με προσοχή τα στοιχεία και τις καταγγελίες, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί και να αποδοθούν, εφόσον προκύψουν ευθύνες, οι προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες.

Η νέα αυτή καταγγελία έρχεται μετά και τη συγκλονιστική υπόθεση του Αγρινίου για την οποία αύριο, Κυριακή (29/11) θα οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή οι οκτώ κατηγορούμενοι για τη σεξουαλική εκμετάλλευση της 15χρονης, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται οι γονείς της ανήλικης και ακόμη έξι άνδρες. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλούν οι νέες πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών μετά τις καταγγελίες που είχαν διαβιβαστεί στις Αρχές ήδη από το 2020.