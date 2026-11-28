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Προθεσμία ζήτησε και έλαβε ο 43χρονος Ρώσος Αλεξέι Σκόπα, που φέρεται να συμμετείχε στη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, τον Ιανουάριο του 2024, έξω από το πρατήριο καυσίμων που διατηρούσε στον Νέο Κόσμο. Σήμερα πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και έμεινε στο γραφείο μόλις 20 λεπτά.

Ο επονομαζόμενος και «Κινέζος» έπεσε στα χέρια των ελληνικών διωκτικών Αρχών έπειτα από την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του. Παραδόθηκε από τις τουρκικές Αρχές και ακολούθως η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στη σύλληψή του.

Η σύλληψη στα Κατεχόμενα

Ο 43χρονος είχε ταυτοποιηθεί από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και μάλιστα είχε εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης. Φέρεται να αποτελεί μέλος της μαφίας του Έντικ, που σύμφωνα με τις έρευνες βρίσκεται πίσω από την εκτέλεση του Ζαμπούνη.

Ο «Κινέζος» είχε διαφύγει από τη χώρα και τον περασμένο Αύγουστο εντοπίστηκε στα Κατεχόμενα, όπου συνελήφθη από τις Αρχές του ψευδοκράτους για άλλη αιτία. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Τουρκία και έπειτα από συνεργασία των διωκτικών Αρχών των δύο χωρών εκτελέστηκε το διεθνές ένταλμα και εκδόθηκε στις ελληνικές Αρχές.

Η δολοφονία Ζαμπούνη

Ο Βαγγέλης Ζαμπούνης, επονομαζόμενος και «Ζαμπόν», εκτελέστηκε τα ξημερώματα της 14ης Ιανουαρίου 2024, όταν 4 άτομα τον περίμεναν να αποχωρήσει από το πρατήριο καυσίμων, του οποίου ήταν και ιδιοκτήτης, στη συμβολή των οδών Ηλία Ηλιού και Φραντζή.

Στη συνέχεια δύο άνδρες τον «γάζωσαν» με τουλάχιστον 97 σφαίρες, χρησιμοποιώντας τρία καλάσνικοφ και ένα 9αρι όπλο, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και ο 44χρονος -ηγετικό στέλεχος της Greek Mafia- πέθανε μέσα στο θωρακισμένο όχημά του. Η επίθεση διήρκεσε περίπου 28 δευτερόλεπτα.

Το αυτοκίνητο των δραστών που εντοπίστηκε στο Δαφνί έχει καεί ολοσχερώς, καθώς και ο αριθμός πλαισίου, προκειμένου να σβηστούν εντελώς τα ίχνη τους.