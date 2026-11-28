Μια επίσκεψη στο νοσοκομείο για έναν τυπικό επανέλεγχο εξελίχθηκε σε μια απρόσμενη διάγνωση για μια 38χρονη μητέρα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Heather Hackney πίστευε ότι οι γιατροί θα την ενημέρωναν για την πορεία της υγείας της, όταν έμαθε ότι πάσχει από λειομυοσάρκωμα, έναν σπάνιο τύπο καρκίνου. Σήμερα, έχοντας βιώσει μια δύσκολη περιπέτεια υγείας και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της θεραπείας, απευθύνει έκκληση να μην αμελεί κανείς τους ιατρικούς ελέγχους.

Από μια λανθασμένη διάγνωση στην αποκάλυψη ενός σπάνιου καρκίνου

Η 38χρονη Heather Hackney άρχισε να νιώθει έντονους πόνους στην κοιλιά λίγο μετά τη γέννηση του γιου της, το 2019. Έπειτα από ένα υπερηχογράφημα που εντόπισε μια μάζα στην πύελο, οι γιατροί διέγνωσαν ινομύωμα. Ωστόσο, οι πόνοι στην περιοχή της πυέλου συνεχίστηκαν και τον Αύγουστο του 2020 η γυναίκα λιποθύμησε στο σπίτι της. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο και δύο ημέρες αργότερα υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του ινομυώματος, το οποίο είχε υποστεί ρήξη.

Τέσσερις εβδομάδες μετά την αποστολή δείγματος ιστού για βιοψία, η Heather κλήθηκε σε ραντεβού, όπου ενημερώθηκε ότι πάσχει από έναν σπάνιο καρκίνο, το λειομυοσάρκωμα. «Βρισκόμασταν εν μέσω πανδημίας, οπότε είχα πάει στο ραντεβού μόνη μου, περιμένοντας έναν τυπικό επανέλεγχο. Η διάγνωση του καρκίνου ήταν ένα απόλυτο σοκ», αναφέρει η ίδια.

Η θεραπεία και οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις

Τον Σεπτέμβριο του 2020, η Heather υποβλήθηκε σε ριζική υστερεκτομή για την αφαίρεση των ωοθηκών και της μήτρας της. Ακολούθησαν τέσσερις εβδομάδες ακτινοθεραπείας για την αντιμετώπιση του όγκου. Πλέον, υποβάλλεται σε ετήσιους προληπτικούς ελέγχους για να παρακολουθείται τυχόν εξέλιξη, ιδίως σε μικρά οζίδια που έχουν εντοπιστεί στους πνεύμονές της.

«Ήταν πάρα πολλά αυτά που έπρεπε να διαχειριστώ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν ήταν μόνο το ψυχολογικό βάρος του καρκίνου, αλλά και οι επιπτώσεις της θεραπείας. Βρίσκομαι σε πρόωρη εμμηνόπαυση μετά την υστερεκτομή, οπότε υπάρχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες που πρέπει να αντιμετωπίσω, ειδικά σε τόσο νεαρή ηλικία. Πλέον κάνω τακτικές εξετάσεις οστικής πυκνότητας και ακολουθώ φαρμακευτική αγωγή για να διασφαλίσω ότι δεν θα επιδεινωθεί», εξηγεί η ίδια.

Παράλληλα, τονίζει ότι η περαιτέρω μελέτη και έρευνα γύρω από τη συγκεκριμένη πάθηση είναι ζωτικής σημασίας, ώστε να βοηθηθούν και άλλοι ασθενείς στο μέλλον.

Το λειομυοσάρκωμα είναι ένας σπάνιος τύπος καρκίνου, ο οποίος εμφανίζεται ακόμη πιο σπάνια σε προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Σύμφωνα με τη Heather, η υποστήριξη της φιλανθρωπικής οργάνωσης Sarcoma UK υπήρξε ανεκτίμητη, ενώ υπογραμμίζει πως όποιος ανησυχεί για την υγεία του πρέπει να εξετάζεται άμεσα.

«Οι πιθανότητες να πρόκειται για σάρκωμα είναι μικρές, αλλά πάντα να ελέγχετε οτιδήποτε νιώθετε ότι δεν πάει καλά και να διεκδικείτε τη φροντίδα που σας αξίζει», συμβουλεύει η γυναίκα.

Τι είναι το λειομυοσάρκωμα

Εξηγώντας τι ακριβώς είναι η νόσος, το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS) αναφέρει στην ιστοσελίδα του: «Το λειομυοσάρκωμα είναι ένας τύπος σαρκώματος, μιας σπάνιας μορφής καρκίνου. Αναπτύσσεται στα λεία μυϊκά κύτταρα, τα οποία ονομάζονται επίσης ακούσιοι μύες, επειδή προκαλούν τη σύσπαση των οργάνων χωρίς τον συνειδητό μας έλεγχο. Ο καρκίνος αυτός εντοπίζεται συχνότερα στα άκρα, την κοιλιακή χώρα, τη μήτρα και τον οπισθοπεριτοναϊκό χώρο (βαθιά στην κοιλιά και την πύελο, πίσω από το περιτόναιο). Το λειομυοσάρκωμα προσβάλλει κυρίως ενήλικες και είναι εξαιρετικά σπάνιο σε άτομα κάτω των 20 ετών».