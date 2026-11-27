Για χρόνια πίστευε ότι οι δυνατοί πονοκέφαλοι ήταν απλώς ένα κομμάτι της καθημερινότητάς της. Μια απρόσμενη επίσκεψη στον οπτικό, όμως, έμελλε να αλλάξει τα πάντα για την 28χρονη Dami Amoo, καθώς μια απλή εξέταση αποκάλυψε ότι αντιμετώπιζε μια σοβαρή πάθηση που απειλούσε να της στερήσει την όραση.

Νόμιζε ότι οι πονοκέφαλοι ήταν φυσιολογικοί – Μια εξέταση αποκάλυψε ότι κινδύνευε να χάσει την όρασή της

Η 28χρονη Dami Amoo υπέφερε από πονοκεφάλους ήδη από τα φοιτητικά της χρόνια, όμως υπέθετε πως αποτελούσαν «απλώς μέρος της ζωής». Ωστόσο, μετά από μια οφθαλμολογική εξέταση, οι ειδικοί την ενημέρωσαν ότι τα συμπτώματά της οφείλονταν σε μια επείγουσα ιατρική κατάσταση, η οποία, αν παρέμενε χωρίς θεραπεία, θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε ολική απώλεια όρασης.

Τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους, η Dami, η οποία ζει στο West Bromwich του Μπέρμιγχαμ, επισκέφθηκε ένα τοπικό κατάστημα οπτικών, όταν χτυπήθηκε κατά λάθος στο μάτι από μια μπάλα. Πίστευε πως θα έφευγε απλώς με μερικές οφθαλμικές σταγόνες, αλλά αντ’ αυτού ενημερώθηκε ότι έπασχε από μια σοβαρή πάθηση.

Μιλώντας στο PA Real Life, η ίδια περιέγραψε τη στιγμή της διάγνωσης: «Η οπτικός σκάναρε το μάτι μου ξανά και ξανά, ρωτώντας με πότε είχα κάνει τελευταία φορά εξέταση οφθαλμών. Κάποια στιγμή βγήκε από το δωμάτιο για να μιλήσει με κάποιον και σκέφτηκα: “Σίγουρα δεν συμβαίνει κάτι σοβαρό”. Όταν επέστρεψε, μου είπε ότι υπάρχει πρήξιμο πίσω από τα μάτια μου, στο οπτικό νεύρο, ως αποτέλεσμα οιδήματος της οπτικής θηλής».

«Έμεινα άφωνη! Τη ρώτησα: “Μα δεν είναι σοβαρό, έτσι;” και μου απάντησε: “Στην πραγματικότητα είναι αρκετά σοβαρό, πρέπει να πάτε αμέσως στο οφθαλμολογικό νοσοκομείο”. Ειλικρινά, ήταν τρομακτικό», πρόσθεσε.

Η διάγνωση που της άλλαξε τη ζωή

Οι γιατροί στο Οφθαλμολογικό Κέντρο Birmingham & Midland επιβεβαίωσαν το οίδημα στο οπτικό νεύρο και την παρέπεμψαν στα επείγοντα, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία και οσφυονωτιαία παρακέντηση για την επίσημη διάγνωση.

Οι εξετάσεις έδειξαν οίδημα της οπτικής θηλής —πρήξιμο του οπτικού δίσκου που προκαλείται από αυξημένη πίεση στο εσωτερικό του κρανίου— εξαιτίας ιδιοπαθούς ενδοκράνιας υπέρτασης (IIH). Πρόκειται για μια πάθηση κατά την οποία η πίεση γύρω από τον εγκέφαλο (ενδοκράνια πίεση) αυξάνεται υπερβολικά χωρίς γνωστή αιτία, προκαλώντας συμπτώματα όπως ισχυρούς πονοκεφάλους, αλλαγές στην όραση και πόνο πίσω από τα μάτια.

Σήμερα, η Dami, η οποία εργάζεται ως υπεύθυνη επικοινωνίας σε τράπεζα, συμμετέχει σε κλινική μελέτη στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, όπου παρακολουθείται στενά η υγεία της. Έκτοτε έχει διαγνωστεί επίσης με υπνική άπνοια και αγχώδη διαταραχή, ενώ, όπως αναφέρει, εξακολουθεί να βιώνει «αφόρητους πονοκεφάλους», θολή όραση και εμβοές στα αυτιά.

«Θα μπορούσα να είχα χάσει την όρασή μου» – Η απρόσμενη ανακάλυψη μετά από ένα ατύχημα

Αναλογιζόμενη όσα συνέβησαν, η 28χρονη τονίζει: «Ο γιατρός μού είπε ότι αν το είχα αφήσει χωρίς θεραπεία, θα μπορούσα να χάσω μόνιμα την όρασή μου. Προσπαθώ να σκεφτώ μια περίπτωση που θα πήγαινα από μόνη μου στον οφθαλμίατρο, λέγοντας “ας ελέγξω τα μάτια μου σήμερα”. Δεν θα συνέβαινε ποτέ. Οπότε είμαι πραγματικά ευγνώμων που με χτύπησε η μπάλα στο μάτι».

«Είχα εντελώς λανθασμένη αντίληψη για τη σημασία της υγείας των ματιών και των τακτικών προληπτικών ελέγχων. Όλα τα μέλη της οικογένειάς μου, εκτός από εμένα, φορούν γυαλιά, οπότε εξετάζονται τακτικά. Εγώ δεν φορούσα γυαλιά και δεν είχα πάει ποτέ. Είναι τόσο εύκολο να θεωρούμε την υγεία μας δεδομένη, ενώ πρέπει να είμαστε πιο υπεύθυνοι. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβαίνει», εξομολογείται η ίδια.

Γιατί είναι απαραίτητος ο τακτικός οφθαλμολογικός έλεγχος

Από την πλευρά της, η Shaniah Dacosta-Palmer, οπτομέτρης στο Boots Opticians West Bromwich, δήλωσε: «Όταν η Dami ήρθε για εξέταση, ήταν φανερό ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Παρόλο που η όρασή της δεν είχε επηρεαστεί ακόμη, υπήρχαν σαφείς ενδείξεις οιδήματος της οπτικής θηλής, γεγονός που με οδήγησε να την παραπέμψω αμέσως στο νοσοκομείο».

Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Dami ήρθε εκείνη την ημέρα, καθώς η εμπειρία της αναδεικνύει πόσο κρίσιμοι είναι οι τακτικοί έλεγχοι των ματιών, ακόμη κι όταν η όρασή σας φαίνεται απολύτως φυσιολογική. Μια απλή εξέταση μπορεί να αποκαλύψει σοβαρές παθήσεις, να σώσει την όρασή σας και, σε σπάνιες περιπτώσεις, ακόμη και την ίδια σας τη ζωή».