Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών και στις πολιτικές εξελίξεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας αναφέρθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε συνέντευξή της στην εκπομπή Kontra24 με τη Λουκία Γκάτσου.
Ξεκινώντας από την κατάθεση της Μιρέλας Ρούτσι, μητέρας του Ντένις Ρούτσι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τη χαρακτήρισε «συγκλονιστική κατάθεση», κάνοντας λόγο για «μια κατάθεση ψυχής μιας μάνας που εδώ και 4 χρόνια προσπαθεί για την αποκάλυψη της αλήθειας». Επικαλούμενη, μάλιστα, όσα ανέφερε η ίδια η Μιρέλα Ρούτσι, σημείωσε: «Όλοι ήξεραν αλλά δεν μιλούσαν, γιατί γι’ αυτούς είμαστε ένα εισιτήριο».
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπογράμμισε τη σημασία της κλήσης του Κώστα Καραμανλή να καταθέσει για την υπόθεση των Τεμπών, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στον Πρωθυπουργό, λέγοντας: «Και ο Μητσοτάκης ξέρει ότι κινδυνεύει από τα Τέμπη και γι’ αυτό έχει λυσσάξει να κλείσει η υπόθεση».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις διαδικασίες άρσης της βουλευτικής ασυλίας της, υποστηρίζοντας ότι αυτές συνδέονται με τη δημόσια ενασχόλησή της με την υπόθεση των Τεμπών.
«Προγραμμάτισαν την άρση ασυλίας μου, ενώ ήμουν στη Λάρισα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «τον τελευταίο 1,5 χρόνο έχω 18 διαδικασίες άρσης της ασυλίας μου, εξαιτίας της ενασχόλησής μου με τα Τέμπη». Παράλληλα, υποστήριξε ότι δέχεται μηνύσεις από δικαστές που, όπως ανέφερε, εμπλέκονται στην υπόθεση της απόκρυψης των βίντεο για την τραγωδία.
«Όλοι όσοι έχουν κυβερνήσει ξέρουν μια χαρά να συνεργάζονται μεταξύ τους»
Περνώντας στην πολιτική επικαιρότητα και με αφορμή τις υποθέσεις Λιάκου και Χατζηγιαννάκη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου άσκησε κριτική στο πολιτικό σύστημα, κάνοντας λόγο για σχέσεις και συνεννοήσεις μεταξύ προσώπων που έχουν βρεθεί στην εξουσία. «Όλοι όσοι έχουν κυβερνήσει ξέρουν μια χαρά να συνεργάζονται μεταξύ τους», σημείωσε, ενώ έκανε λόγο για «κρυφές συμφωνίες Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη».
Αναφερόμενη στην εξεταστική επιτροπή για τα funds, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να κληθούν να καταθέσουν. Παράλληλα, εξαπέλυσε πυρά κατά των δύο πολιτικών, υποστηρίζοντας ότι αλληλοστηρίζονται.