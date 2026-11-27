Στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών και στις πολιτικές εξελίξεις που βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας αναφέρθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε συνέντευξή της στην εκπομπή Kontra24 με τη Λουκία Γκάτσου.

Ξεκινώντας από την κατάθεση της Μιρέλας Ρούτσι, μητέρας του Ντένις Ρούτσι, η Ζωή Κωνσταντοπούλου τη χαρακτήρισε «συγκλονιστική κατάθεση», κάνοντας λόγο για «μια κατάθεση ψυχής μιας μάνας που εδώ και 4 χρόνια προσπαθεί για την αποκάλυψη της αλήθειας». Επικαλούμενη, μάλιστα, όσα ανέφερε η ίδια η Μιρέλα Ρούτσι, σημείωσε: «Όλοι ήξεραν αλλά δεν μιλούσαν, γιατί γι’ αυτούς είμαστε ένα εισιτήριο».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπογράμμισε τη σημασία της κλήσης του Κώστα Καραμανλή να καταθέσει για την υπόθεση των Τεμπών, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στον Πρωθυπουργό, λέγοντας: «Και ο Μητσοτάκης ξέρει ότι κινδυνεύει από τα Τέμπη και γι’ αυτό έχει λυσσάξει να κλείσει η υπόθεση».