Σε ρυθμιστή των πολιτικών εξελίξεων στην Ισπανία αναδεικνύεται ο ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος «Vox», Σαντιάγο Αμπασκάλ, ενόψει των κρίσιμων βουλευτικών εκλογών της Κυριακής.

Με το κόμμα του να καταγράφει ποσοστά κοντά στο 17-18% στις δημοσκοπήσεις, ο 50χρονος πολιτικός βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην εξουσία μέσω ενός πιθανού κυβερνητικού συνασπισμού με το συντηρητικό «Λαϊκό Κόμμα» (PP), έχοντας μετατοπίσει την ατζέντα του από τον παραδοσιακό αγώνα κατά των αυτονομιστών στη μετωπική σύγκρουση με τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και το μεταναστευτικό.

Μέτωπο κατά του Σάντσεθ

Ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, έχτισε την πολιτική του σταδιοδρομία υπερασπιζόμενος την εθνική ενότητα της Ισπανίας, σημειώνει το Reuters. Πλέον, βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην άσκηση της κεντρικής εξουσίας.

Με τα βιώματα μιας παιδικής ηλικίας που σημαδεύτηκε από την αυτονομιστική βία στη γενέτειρά του, τη Χώρα των Βάσκων, αποχώρησε από το τότε κυβερνών κόμμα PP το 2013, διαμαρτυρόμενος για αυτό που θεωρούσε πολιτική κατευνασμού απέναντι στα αποσχιστικά κινήματα.

Στην τελική ευθεία προς τις εκλογές της Κυριακής, ο Αμπασκάλ έχει δομήσει την προεκλογική του εκστρατεία γύρω από αυτό που παρουσιάζει ως μια ακόμη «υπαρξιακή» απειλή για τη χώρα: τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

Σε προεκλογικές συγκεντρώσεις, συνεντεύξεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο 50χρονος πολιτικός έχει αποδώσει στον Σάντσεθ κάθε είδους χαρακτηρισμό, από προδότη μέχρι «σημαιοφόρο» του Μαρόκου, κατηγορώντας τον ότι απέτυχε να υπερασπιστεί την Ισπανία από τη μαζική είσοδο μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα τον περασμένο Ιούλιο.

«Πρόκειται για μη κανονικές εκλογές – διακυβεύονται η ύπαρξή μας, η αξιοπρέπεια και η ενότητα του έθνους», δήλωσε ο Αμπασκάλ σε συγκέντρωση στη βορειοανατολική περιφέρεια της Αραγονίας.

Ποιος είναι ο Σαντιάγο Αμπασκάλ

Γιος και εγγονός πολιτικών του Λαϊκού Κόμματος, ο Αμπασκάλ μεγάλωσε στη βασκική πόλη Αμούριο στην κορύφωση της δράσης της ETA, της αυτονομιστικής οργάνωσης που σκότωσε περισσότερους από 850 ανθρώπους στην Ισπανία σε διάστημα μισού αιώνα.

Σύμφωνα με το Reuters, η οργάνωση έριξε βόμβες μολότοφ στο κατάστημα ρούχων που διατηρούσε ο πατέρας του, έγραψε απειλητικά συνθήματα με σπρέι πάνω στα άλογα της οικογένειας και το 1999 έκαψε ολοσχερώς το κατάστημα. Η οικογένεια το ξανάχτισε τοποθετώντας αλεξίσφαιρα τζάμια.

Πατέρας πέντε παιδιών, ο Αμπασκάλ έχει δηλώσει ότι αφηγείται στα παιδιά του την ιστορία διώξεων και αντίστασης της οικογένειάς του, επειδή πιστεύει ότι αυτό θα σφυρηλατήσει τον χαρακτήρα τους.

Επί χρόνια, συγκέντρωνε υποστηρικτές δίπλα σε μνημεία ιστορικών μορφών, όπως ο Βησιγότθος ηγεμόνας Πελάγιος και ο Βάσκος ναύαρχος Μπλας δε Λέθο, οι οποίοι υπερασπίστηκαν την Ισπανία απέναντι σε ξένους εισβολείς.

«Το Vox και ο Αμπασκάλ προώθησαν ένα αφήγημα Δαβίδ και Γολιάθ, στο οποίο ο Δαβίδ είναι το πολιορκημένο ισπανικό έθνος και οι Γολιάθ είναι οι ισχυρές περιφερειακές κυβερνήσεις», είχε γράψει το 2019 ο Κάρλος Κόντε Σολάρες, καθηγητής Ιστορίας και Ισπανικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Northumbria.

Έκτοτε, το αφήγημα αυτό έχει μετατοπιστεί, με το μανιφέστο του Vox, υπό τον τίτλο «Κοινή Λογική», να εστιάζει στην προτεραιότητα των Ισπανών πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες, στην απέλαση μεταναστών που θεωρεί απειλή για τον ισπανικό πολιτισμό, στην ενίσχυση των συνόρων και στη μείωση της γραφειοκρατίας και των ρυθμίσεων.

«Υπάρχει ακόμη ένα αφήγημα ευαλωτότητας και αντίστασης, αλλά η έμφασή του είναι πλέον κοινωνικοοικονομική παρά εδαφική», δήλωσε ο Σολάρες στο Reuters.

«Εκπροσωπεί τους απλούς Ισπανούς που υφίστανται τις συνέπειες μιας πολύ ευρύτερης διαδικασίας θεσμικής, οικονομικής και κοινωνικής παρακμής».

«Σαν να βρίσκομαι στη δική μου γη»

Οι δημοσκοπήσεις εκτιμούν ότι το Vox θα συγκεντρώσει περίπου 17-18% των ψήφων στις εκλογές της Κυριακής, ανοίγοντας έναν πιθανό δρόμο προς την εθνική διακυβέρνηση μέσω ενός συνασπισμού με το PP, το οποίο καταγράφει ποσοστά γύρω στο 30-31%.

Το κατά πόσο αυτό θα είναι αρκετό για τον σχηματισμό κυβέρνησης πλειοψηφίας, για την οποία απαιτούνται 176 έδρες στο 350μελές Κογκρέσο της Ισπανίας, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κατανομή των ψήφων στις μικρότερες επαρχίες, όπου το εκλογικό σύστημα της χώρας, η μέθοδος D’Hondt, ευνοεί τα μεγάλα κόμματα.

Σημαδεμένος από το 2023, όταν η απώλεια περίπου 600.000 ψήφων σε οριακές επαρχίες κόστισε στο κόμμα το ένα τρίτο των εδρών του, ο Αμπασκάλ περιόδευσε σε περισσότερες από 30 πόλεις και κωμοπόλεις τις τελευταίες εβδομάδες, σε μια προσπάθεια να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους.

Σε μια ένδειξη της αλλαγής προτεραιοτήτων του, το Vox απηύθυνε κάλεσμα ακόμη και σε ψηφοφόρους αυτονομιστικών κομμάτων, όπως η «Aliança Catalana», ένα ακροδεξιό αποσχιστικό κόμμα που συμμερίζεται μέρος της ατζέντας του Vox για την ασφάλεια, την οικονομία και τη μετανάστευση.

Σε πρόσφατη συγκέντρωση στην Καταλονία, ο Αμπασκάλ έφτασε στο σημείο να φωνάξει «Ζήτω η Καταλονία!».

«Αυτό είναι καθαρά θέμα τακτικής. Το Vox εξακολουθεί να είναι πεπεισμένο ότι τα αυτονομιστικά κόμματα δεν έχουν θέση στην ισπανική πολιτική», δήλωσε ο Γκιγιέρμο Φερνάντεθ, ερευνητής πολιτικών επιστημών και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης.

Ο Αμπασκάλ απέρριψε την άποψη ότι το κόμμα έχει αμβλύνει τη δέσμευσή του για μια ενωμένη Ισπανία και τονίζει στις ομιλίες του ότι αισθάνεται σαν στο σπίτι του σε ολόκληρη τη χώρα.

«Είμαι εδώ επειδή αγαπώ το έθνος μου, την Ισπανία, και είμαι Βάσκος. Αλλά εδώ νιώθω σαν να βρίσκομαι στη δική μου γη», είπε στα πλήθη των υποστηρικτών του στα Κανάρια Νησιά στις 17 Νοεμβρίου.

«Τραχύς και σκληρός, ήσυχος και ντροπαλός»

Γνωστός ως «Σάντι», ο Αμπασκάλ περιγράφεται από φίλους του ως ένας απλός, πιστός άνθρωπος με αγάπη για την παρατήρηση πουλιών και τη φύση, εικόνα που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη μαχητική δημόσια περσόνα του.

«Είναι τραχύς και σκληρός δημόσια, αλλά ήσυχος και ντροπαλός ιδιωτικά. Αυτές είναι οι αντιθέσεις του Αμπασκάλ», δήλωσε ο Ινιάκι Ορτέγα Κατσόν, πρώην βουλευτής του PP στη Χώρα των Βάσκων που τον γνωρίζει από το 1996.

Ο Αντόνιο Πενιάλβερ, πρώην σύμβουλος του Vox και συγγραφέας βιβλίου για το ηγετικό στυλ του Αμπασκάλ, ανέφερε ότι η επιμονή με την οποία υπερασπίζεται τις θέσεις του μπορεί να διολισθήσει σε «υπερ-ηγετισμό».

«Αλλά αυτός είναι ένας από τους λόγους που προσεγγίζει τόσους πολλούς ανθρώπους», είπε ο Πενιάλβερ. «Έχει την ικανότητα να ασκεί επιρροή».

Αρκετά κύματα αποχωρήσεων υψηλόβαθμων στελεχών του Vox, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων από τους υπόλοιπους ιδρυτές του κόμματος, έχουν πυροδοτήσει κατηγορίες -ορισμένες εκ των οποίων δημόσιες- για ένα συγκεντρωτικό μοντέλο ηγεσίας από τα πάνω προς τα κάτω, με ελάχιστα περιθώρια για εναλλακτικές απόψεις.

Το κόμμα τροποποίησε το καταστατικό του το 2019 καταργώντας την άμεση εκλογή της ηγεσίας από τα μέλη και εξουσιοδοτώντας τη 12μελή κεντρική επιτροπή του να καταρτίζει τα ψηφοδέλτια των υποψηφίων σε ολόκληρη τη χώρα, διαφοροποιούμενο από τα υπόλοιπα κόμματα της Ισπανίας που κατανέμουν την εξουσία μέσω επιτροπών και περιφερειών.

Ο Αμπασκάλ υπερασπίστηκε τότε την κίνηση αυτή ως έναν τρόπο για να «προστατευθεί (το Vox) από παρείσακτους, οπορτουνιστές, εκείνους που έρχονται όχι για να υπηρετήσουν την Ισπανία, αλλά για να υπηρετήσουν τον εαυτό τους».

Ερωτηθείς σε επιχειρηματικό φόρουμ στη Μαδρίτη τον Ιανουάριο σχετικά με την έξοδο των πρώην ιδρυτικών στελεχών, έδειξε την αυξανόμενη δημοτικότητα του κόμματος ως απόδειξη της αποτελεσματικής ηγεσίας του.

«Αν αποχωρήσουν άνθρωποι από μια εταιρεία και τα αποτελέσματα είναι πολύ καλύτερα έναν χρόνο αργότερα, ρωτάει κανείς για εκείνα τα πρώην στελέχη;», είπε. «Αυτή η ερώτηση με ενοχλεί, επειδή δεν εκτιμά τους ανθρώπους που έχουμε τώρα και οι οποίοι φέρνουν καλά αποτελέσματα».