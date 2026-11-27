Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ χθες Πέμπτη, ανήμερα της Ημέρας των Ευχαριστιών, αφήνοντας εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, προκαλώντας χάος στις αερομεταφορές και οδηγώντας σε ιστορική αναβολή της παρέλασης του Macy’s στη Νέα Υόρκη για πρώτη φορά έπειτα από έναν αιώνα.

Δύο ξεχωριστά μετεωρολογικά συστήματα συνδυάζουν θυελλώδεις ανέμους, καταρρακτώδεις βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι αυτή η «καταιγίδα-τέρας» αποτελεί μόλις το προοίμιο ενός ιδιαίτερα έντονου χειμώνα υπό την επίδραση του φαινομένου Ελ Νίνιο.

Πάνω από 800.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα

Περισσότεροι από 800.000 καταναλωτές -σε κάποια φάση ο αριθμός ξεπέρασε τους 900.000- σε ολόκληρες τις ΗΠΑ βρίσκονται αυτή τη στιγμή χωρίς ηλεκτροδότηση, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.us, καθώς δύο ξεχωριστές καταιγίδες φέρνουν ισχυρούς ανέμους και ακραίες καιρικές συνθήκες στη χώρα.

Στην Πενσιλβάνια, περισσότεροι από 170.000 καταναλωτές δεν έχουν ρεύμα, ενώ στο Νιου Τζέρσεϊ ο αριθμός φτάνει τους 164.000.

Στη Βιρτζίνια, οι διακοπές επηρεάζουν πάνω από 97.000 καταναλωτές, ενώ στο Μιζούρι σχεδόν 88.000 καταναλωτές παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση, καθώς χιόνι έπεσε σε τμήματα της πολιτείας κατά τη διάρκεια της νύχτας, προκαλώντας ζημιές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης.

Άλλες πολιτείες που επλήγησαν από διακοπές ρεύματος περιλαμβάνουν τη Νέα Υόρκη, τη Βόρεια Καρολίνα και το Ιλινόι.

Περισσότεροι από 50 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη την ανατολική χώρα βρίσκονταν υπό προειδοποιήσεις για θυελλώδεις ανέμους το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς μια ισχυρή καταιγίδα σχηματιζόταν στην Ανατολική Ακτή, φέρνοντας την απειλή καταστροφικών ανέμων, σημαντικών παράκτιων πλημμυρών και ισχυρών βροχοπτώσεων στην περιοχή.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα οδηγήσουν σε διακοπές ρεύματος στη Νέα Αγγλία, με ριπές ανέμου έως και 96 χιλιόμετρα την ώρα να προβλέπονται κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Μασαχουσέτη και το Ρόουντ Άιλαντ.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νέα Υόρκη

Η Πόλη της Νέας Υόρκης, καθώς και οι κομητείες Νασάου, Σάφολκ και Γουέστσεστερ, τέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το βράδυ της Πέμπτης, όπως και ολόκληρη η πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ.

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Το Σέντραλ Παρκ δέχθηκε συνολικά περίπου 5 εκατοστά βροχής, καταγράφοντας την πιο βροχερή Ημέρα των Ευχαριστιών στα χρονικά, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη Νέα Υόρκη έδειχναν πολίτες να παλεύουν να κρατήσουν τις ομπρέλες τους καθώς δέχονταν το σφοδρό χτύπημα του ανέμου και της βροχής.

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Η καταιγίδα ανάγκασε την ετήσια παρέλαση του Macy’s για την Ημέρα των Ευχαριστιών στη Νέα Υόρκη να αναβληθεί για το Σάββατο – η πρώτη φορά στην ιστορία των 100 ετών της διοργάνωσης που δεν θα πραγματοποιηθεί την ημέρα της αργίας.

Η αναβολή της παρέλασης απογοήτευσε τόσο τους συμμετέχοντες όσο και τους επισκέπτες που είχαν ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να την παρακολουθήσουν. Η εκδήλωση αναμένεται πλέον να ξεκινήσει στις 8:30 π.μ. τοπική ώρα το Σάββατο, σύμφωνα με το δίκτυο NBC.

Χάος στις πτήσεις και χιόνια-ρεκόρ

Εκατοντάδες πτήσεις -περίπου 400- ακυρώθηκαν, πολλές εκ των οποίων προς αεροδρόμια των Βορειοανατολικών Πολιτειών, ενώ περισσότερες από 2.000 άλλες σημείωσαν καθυστερήσεις εν μέσω της ιδιαίτερα αυξημένης εορταστικής ταξιδιωτικής κίνησης.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) εξέδωσε σύντομη απαγόρευση απογειώσεων για τις πτήσεις της Delta Air Lines με προορισμό το αεροδρόμιο ΛαΓκουάρντια, καθώς ισχυροί άνεμοι σάρωναν την περιοχή της Νέας Υόρκης. Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε ότι η κίνηση αυτή έγινε για να βοηθήσει στη διαχείριση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία.

Οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν επίσης παράκτιες πλημμύρες σε περιοχές που ήδη αντιμετώπιζαν ασυνήθιστα υψηλές παλίρροιες και οδήγησαν σε περιορισμούς κυκλοφορίας σε γέφυρες από το Μέριλαντ έως τη Νέα Υόρκη.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι και την Παρασκευή σε ολόκληρη τη βορειοανατολική περιοχή, ανέφεραν οι μετεωρολόγοι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στη Νέα Υόρκη αναμένονται σποραδικές βροχές αργά την Παρασκευή με ανέμους έντασης έως και 48 χιλιομέτρων την ώρα.

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Την ώρα που η Ανατολική Ακτή βρισκόταν αντιμέτωπη με βροχοπτώσεις την Πέμπτη, άλλα τμήματα της χώρας είδαν χιόνι. Το Σεντ Λούις έζησε τη δεύτερη «λευκή» Ημέρα των Ευχαριστιών του αιώνα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ στο Νάσβιλ χιόνισε την ημέρα της γιορτής για πρώτη φορά από το 1950.

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Προειδοποιήσεις για την «καταιγίδα-τέρας»

Η «καταιγίδα-τέρας» στην Ανατολική Ακτή κατά την Ημέρα των Ευχαριστιών είναι το δεύτερο μεγάλο μετεωρολογικό φαινόμενο της χώρας που συνδέεται με το Ελ Νίνιο μέσα σε μόλις δύο μήνες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Νικ Πίτμαν, ο οποίος προειδοποίησε για ακόμη πιο ακραία καιρικά φαινόμενα στη συνέχεια.

«Βρισκόμαστε πλέον σε μια θέση, με τις ραγδαίες αλλαγές που βλέπουμε στο κλίμα μας, όπου αυτές οι καταιγίδες που συνέβαιναν μία φορά στα 100 χρόνια συμβαίνουν πλέον κάθε χρόνο», δήλωσε ο Πίτμαν στο CNN.

«Οι καταιγίδες είναι ισχυρότερες. Το Ελ Νίνιο προσθέτει περισσότερη υγρασία στην ατμόσφαιρα».

Ο Πίτμαν ανέφερε ότι, ενώ μεγάλες παλιρροιακές πλημμύρες ήταν πιθανές και πριν από 50 χρόνια, οι χαμηλότερες παλίρροιες και η λιγότερη υγρασία στην ατμόσφαιρα θα είχαν κάνει τότε τον αντίκτυπο λιγότερο σοβαρό.

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Εξετάζοντας τις επιπτώσεις στο Νότιο Τζέρσεϊ, ο Πίτμαν κατέταξε την καταιγίδα στην πρώτη δεκάδα των τελευταίων 50 ετών και σημείωσε ότι ορισμένες περιοχές βίωσαν χειρότερες πλημμύρες από ό,τι κατά τη διάρκεια του τυφώνα Σάντι, ο οποίος προκάλεσε τουλάχιστον 72 θανάτους και ζημιές ύψους περίπου 81,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2012.

«Το να βλέπουμε δύο μεγάλες καταιγίδες σαν κι αυτή διαδοχικά σίγουρα μας θέτει σε εγρήγορση, επειδή γνωρίζουμε ότι, λόγω του Ελ Νίνιο, έχουμε μπροστά μας μια υπερδραστήρια χειμερινή περίοδο. Θα υπάρξουν κι άλλες τέτοιες στη συνέχεια, μπαίνοντας στον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο», τόνισε.

«Ο ψυχρός αέρας θα είναι σε περιορισμένη ποσότητα αυτόν τον χειμώνα, αλλά νομίζω ότι ειδικά φέτος, όλα τα συστατικά κάποια στιγμή θα ενωθούν για ίσως μία από εκείνες τις μεγάλες, σαρωτικές χιονοθύελλες», κατέληξε.