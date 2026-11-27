Πώς γίνεται μια πινακίδα που βρίσκεται στο κέντρο μιας ελληνικής πόλης να δείχνει τον δρόμο προς μια πόλη άλλης χώρας, η οποία μάλιστα δεν συνορεύει καν με την Ελλάδα; Αρκετοί κάτοικοι και επισκέπτες στη Λάρισα απορούν όταν αντικρίζουν μια πινακίδα με την ονομασία Ρίμπνικ και τη σήμανση να υποδεικνύει ότι για να φτάσει κάποιος εκεί πρέπει να ακολουθήσει τη δεξιά κατεύθυνση.

Στο βίντεο που ανέβασε χρήστης του TikTok φαίνεται η πινακίδα με την ονομασία του Ρίμπνικ, μια πόλης στην Πολωνία, η οποία απέχει 1.640 χιλιόμετρα από τη Λάρισα. Όπως αναφέρει το theopinion.gr το βίντεο συνοδεύεται με ένα ερώτημα που θα μπορούσε να έχει οποιοσδήποτε οδηγός αντικρίσει τη συγκεκριμένη πινακίδα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει γιατί στο κέντρο της Λάρισας υπάρχει μια πινακίδα που δείχνει πώς πας για Ρίμπνικ;».

Η απάντηση δεν άργησε να εμφανιστεί στα σχόλια, καθώς το βίντεο έγινε viral. «Καλέ την ίδια απορία είχαμε με τη παρέα μου και το ψάξαμε. Είναι αδελφοποιημένες πόλεις και μάλιστα ο κυκλικός κόμβος λέγεται πλατεία Ρούμπνικ, έκαναν πρόσφατα μέσα στο 2026 και εορτή από την πολωνική πρεσβεία», ανέφερε μια χρήστης, ενώ ένας ακόμη συμπλήρωσε: «Αδελφοποιημένες πόλεις. Υπάρχει και Κοζάνη – Μπρίστολ».

Βέβαια, από τη συζήτηση δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα χιουμοριστικά σχόλια, με ορισμένους χρήστες να επιλέγουν να τρολάρουν την ασυνήθιστη πινακίδα. Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά ήταν τα εξής: «Γιατί όλοι πήγαιναν από την άλλη και βγαίναν Ιταλία», «Το θέμα μας είναι ότι μετά από εκεί δεν έχει άλλη και χάνεσαι!» και «Γιατί από εκεί πας για Ryimpnik».