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Με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια θα κυλήσει σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ο καιρός, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ). Κατά τόπους έντονα θα είναι τα φαινόμενα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στη βόρεια Ελλάδα τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί από 19 έως 21 βαθμούς και τοπικά τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά τμήματα της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν τα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ανάλογα με την περιοχή.

Ήπειρος – Νησιά Ιονίου

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Ιόνιο το πρωί θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στερεά Ελλάδα – Εύβοια

Στα δυτικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ στα ανατολικά θα υπάρχουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 βαθμούς στη δυτική Στερεά και τους 21 βαθμούς στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια.

Πελοπόννησος

Στα δυτικά θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις με βροχές και πιθανότητα καταιγίδων, ενώ στα ανατολικά θα υπάρχουν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας.

Αττική

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.