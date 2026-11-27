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Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης της συνεργασίας με τους Δημοκρατικούς, μετά τις σημαντικές απώλειες που υπέστη το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές, άφησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Έχω την αίσθηση πως θα καταλήξουμε να έχουμε μια πολύ διακομματική σχέση με τους Δημοκρατικούς και θα μπορέσουμε να διευθετήσουμε πολλά διαφορετικά ζητήματα, όπως η υγειονομική ασφάλιση και περίθαλψη, αλλά και πολλά ακόμη», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με Αμερικανούς στρατιωτικούς, με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Ο Τραμπ επικοινώνησε με τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων από την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι διατηρεί το δικαίωμα άσκησης βέτο σε νομοσχέδια που θα προωθήσει η νέα δημοκρατική πλειοψηφία στο Κογκρέσο.

Ωστόσο, έσπευσε να διευκρινίσει ότι «δεν σκοπεύω να ασκώ βέτο στα πάντα τα επόμενα δύο χρόνια», αναφερόμενος στο υπόλοιπο της προεδρικής του θητείας.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ, ο Τραμπ δεν έχει δικαίωμα να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία.