Την έντονη καταδίκη του για την ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Κουβέιτ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο Ιταλών υπηκόων, εξέφρασε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών για θέματα Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής, Αφγανιστάν και Πακιστάν, Στίβεν Ντάουτι.
«Αυτές οι απερίσκεπτες επιθέσεις είναι απολύτως απαράδεκτες», ανέφερε ο Βρετανός αξιωματούχος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.
«Το Ηνωμένο Βασίλειο στέκεται στο πλευρό του Κουβέιτ, της Ιταλίας και όλων όσοι επλήγησαν από την επίθεση», συμπλήρωσε.
We condemn today’s drone attacks against Kuwait, which tragically resulted in the deaths of two Italian nationals and in further injuries.
These reckless attacks are utterly unacceptable.
The UK stands firmly with Kuwait, Italy and all those affected.
@ukinkuwait @UKinItaly
— Stephen Doughty HC MP (@SDoughtyMP) November 26, 2026