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Την έντονη καταδίκη του για την ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Κουβέιτ, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο Ιταλών υπηκόων, εξέφρασε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών για θέματα Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής, Αφγανιστάν και Πακιστάν, Στίβεν Ντάουτι.

«Αυτές οι απερίσκεπτες επιθέσεις είναι απολύτως απαράδεκτες», ανέφερε ο Βρετανός αξιωματούχος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο στέκεται στο πλευρό του Κουβέιτ, της Ιταλίας και όλων όσοι επλήγησαν από την επίθεση», συμπλήρωσε.