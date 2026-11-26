Την Παρασκευή (27/11) αναμένεται να απολογηθεί ο 50χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 24χρονου από τη Βουλγαρία στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας, με τις αστυνομικές αρχές να διερευνούν το κίνητρο της ανθρωποκτονίας και την ενδεχόμενη εμπλοκή του ανιψιού του στην υπόθεση.

Αν και η ιατροδικαστική εξέταση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, το θύμα έφερε τραύμα από πυροβόλο όπλο στη θωρακική χώρα. Ο 50χρονος δεν έχει διευκρινίσει μέχρι στιγμής στους αστυνομικούς πόσες φορές πυροβόλησε τον νεαρό.

Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις και το όπλο που έλειπε

Επί πέντε ημέρες, ο 50χρονος διαβεβαίωνε τόσο τους αστυνομικούς όσο και τους συγγενείς του 24χρονου ότι δεν γνώριζε τίποτα για την εξαφάνισή του. Ωστόσο, οι διαφορετικές απαντήσεις που έδωσε κατά τη διάρκεια της εξέτασής του προκάλεσαν τις υποψίες των αρχών.

Οι αστυνομικοί γνώριζαν ότι ο κτηνοτρόφος είχε στην κατοχή του δύο όπλα, τα οποία ήταν δηλωμένα στο όνομά του. Κατά την έρευνα στην κατοικία του, στο Περιθώρι, εντόπισαν μόνο το ένα.

Όταν οι αστυνομικοί τον ρώτησαν πού βρισκόταν το δεύτερο όπλο, ο 50χρονος υποστήριξε αρχικά ότι το είχε δανείσει σε έναν φίλο του. Σε μεταγενέστερη κατάθεσή του, ωστόσο, άλλαξε την εκδοχή του, ισχυριζόμενος ότι το είχε στείλει για συντήρηση.

Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του σχετικά με την τύχη του δεύτερου όπλου αποτέλεσαν καθοριστικό στοιχείο για την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας.

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Το χρονικό της δολοφονίας

Προσωπικές διαφορές με το θύμα επικαλέστηκε στην ομολογία του ο 50χρονος κτηνοτρόφος για τη δολοφονία του 24χρονου από τη Βουλγαρία στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο άνδρες είχαν προγραμματίσει συνάντηση το βράδυ του Σαββάτου (21/11) στην κτηνοτροφική μονάδα του 50χρονου, όπου διαπράχθηκε το έγκλημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο κτηνοτρόφος ήταν εργοδότης και κουμπάρος του θύματος, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις οικονομικές εκκρεμότητες μεταξύ των δύο ανδρών ως πιθανό κίνητρο της δολοφονίας.

Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε όταν η οικογένεια του 24χρονου, ο οποίος διέμενε μόνιμα στη Βουλγαρία και ήταν πατέρας δύο παιδιών, αδυνατούσε να επικοινωνήσει μαζί του. Οι συγγενείς του ανησύχησαν, καθώς δεν είχαν νέα του από το Σάββατο, και απευθύνθηκαν στις ελληνικές αρχές, ζητώντας τη συνδρομή τους για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο 24χρονος είχε οικονομικές συναλλαγές με τον 50χρονο κάτοικο της περιοχής, στην κτηνοτροφική επιχείρηση του οποίου εργαζόταν κατά διαστήματα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε επιστρέψει στην περιοχή προκειμένου να διευθετήσει οικονομικές εκκρεμότητες και να εισπράξει δεδουλευμένα που του οφείλονταν.

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Η αγωνία των συγγενών και οι έρευνες για τον εντοπισμό του 24χρονου

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του 24χρονου. Στις έρευνες συμμετείχαν αστυνομικοί και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή του Κυνηγετικού Συλλόγου Δράμας, ο οποίος απηύθυνε έκκληση στα μέλη του να βοηθήσουν, ιδιαίτερα σε όσους γνώριζαν καλά τις ορεινές και δασικές εκτάσεις της περιοχής.

Στην προσπάθεια εντοπισμού του νεαρού συμμετείχαν ενεργά και συγγενείς του, οι οποίοι έφτασαν από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα. Εξαρχής εξέφραζαν φόβους ότι ενδεχομένως να είχε πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Οι ανησυχίες τους εντάθηκαν όταν εντοπίστηκε το φορτηγάκι του 24χρονου σταθμευμένο στο χωριό Περιθώρι, χωρίς, ωστόσο, να βρεθούν τα προσωπικά του έγγραφα και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο παρέμενε απενεργοποιημένο από το βράδυ του Σαββάτου, οπότε και χάθηκαν τα ίχνη του.

Υπέδειξε το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό

Όταν βρέθηκε εκ νέου αντιμέτωπος με τους αστυνομικούς, ο 50χρονος κτηνοτρόφος ομολόγησε τη δολοφονία του 24χρονου, περιγράφοντας τις συνθήκες υπό τις οποίες αφαίρεσε τη ζωή του.

Σύμφωνα με όσα παραδέχθηκε κατά την εξέτασή του, πυροβόλησε τον νεαρό με καραμπίνα στο ποιμνιοστάσιό του και στη συνέχεια χρησιμοποίησε το φορτηγάκι του θύματος για να μεταφέρει τη σορό σε αγροτική έκταση του Κάτω Νευροκοπίου, όπου την έθαψε, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του εγκλήματος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κτηνοτρόφος επιχείρησε να απαλλαγεί και από την καραμπίνα που χρησιμοποίησε, πετώντας την σε ποτάμι.

Μετά την ομολογία του, ο 50χρονος υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό του 24χρονου.

Η διαμαρτυρία των συγγενών του 24χρονου

Συγγενείς και φίλοι του 24χρονου συγκεντρώθηκαν αρχικά στην περιοχή του αεροδρομίου, κοντά στην πόλη Γκότσε Ντέλτσεφ της Βουλγαρίας, και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν προς τα ελληνικά σύνορα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τον ρυθμό των ερευνών.

Οι βουλγαρικές συνοριακές αρχές δεν τους επέτρεψαν να αποκλείσουν τον δρόμο μπροστά από τον συνοριακό σταθμό Ίλιντεν – Εξοχής.

Στη συνέχεια, αρκετοί από τους συγκεντρωμένους πέρασαν στην ελληνική επικράτεια και μετέβησαν στο Κάτω Νευροκόπι, όπου πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το αστυνομικό τμήμα.

«Το παιδί μου δεν είναι μπλεγμένο πουθενά»

Την εμπλοκή του γιου της στη δολοφονία του 24χρονου αρνείται η αδελφή του 50χρονου κτηνοτρόφου, η οποία υποστηρίζει ότι ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Η γυναίκα μίλησε στην εκπομπή «Live News» του Mega, υποστηρίζοντας ότι ο γιος της δεν έχει καμία συμμετοχή στη δολοφονία και ότι βρέθηκε μπλεγμένος στην υπόθεση εξαιτίας ενός αυτοκινήτου που είχε νοικιάσει στο όνομά του.

«Ως προς τον χαρακτήρα του (σ.σ. του 50χρονου), ήταν λίγο νευρικός, λίγο διαφορετικός. Το παιδί μου είναι καθαρό. Μπλεγμένο δεν είναι πουθενά. Δεν ξέρω. Ο αδελφός μου όλα, ο αδελφός μου τα έχει κάνει όλα. Είναι στην Ασφάλεια αυτή τη στιγμή. Απλώς είχε νοικιάσει ένα αμάξι στο όνομά του και, χωρίς να θέλει, βρέθηκε μπερδεμένος. Το παιδί μου είναι καθαρό. Έχει φύγει ήδη από την Ασφάλεια. Έχει φύγει με εντολή εισαγγελέα, ότι είναι αθώος. Δεν υπάρχει θέμα να εμπλέκεται πουθενά. Τον είδα πέντε λεπτά μέσα στην Ασφάλεια εγώ σήμερα, οπότε τώρα περιμένω να πάω να τον πάρω και να ησυχάσω κι εγώ», ανέφερε.

Η γυναίκα υποστήριξε, επίσης, ότι ο γιος της βρισκόταν μαζί με την οικογένειά του μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, ενώ εξέφρασε φόβους για την ασφάλεια των μελών της οικογένειάς της.

«Ήταν μαζί μας το παιδί, δεν είχε φύγει από το σπίτι καν. Το παιδί ήταν μαζί μας. Μέχρι το Σάββατο το βράδυ ήταν μαζί μας το παιδί. Πήγε, πήρε το αυτοκίνητο αυτό και ήμασταν μαζί. Δεν απομακρύνθηκε από εδώ. Είμαι σε πανικό και ακόμα θολωμένη. Θέλω να δω το παιδί μου. Το παιδί μου να είναι καλά, η οικογένειά μου, γιατί φοβάμαι να μην έρθει κάποιος από εκεί σβουριχτά και πατήσει καμία σφαίρα, τίποτα στο σπίτι, και δεν ξέρω τι γίνεται», πρόσθεσε.

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Μαρτυρία για τη σχέση του 50χρονου με τον 24χρονο

Την ώρα που οι αρχές διερευνούν το κίνητρο της δολοφονίας, πρόσωπο που μίλησε στην εκπομπή «Live News» υποστήριξε ότι ο κτηνοτρόφος και ο 24χρονος διέπρατταν από κοινού κλοπές χαλκού, ενώ διατύπωσε ισχυρισμούς για τη μεταξύ τους προσωπική σχέση.

«Μου χρωστούσε χρήματα ο κτηνοτρόφος χρόνια τώρα. Μου έλεγε “αύριο θα σου τα δώσω”, αλλά τίποτα. Δεν είναι καλός άνθρωπος. Δεν είχε καλό χαρακτήρα. Είχε ένα περίεργο βλέμμα. Μαζί κάνανε δουλειές με τον Βούλγαρο και είχαν και σχέση. Κλέβανε μαζί όλο το χωριό. Κλέβανε από τα οχυρά τα καλώδια χαλκού και μετά τα πουλούσαν. Όλο το χωριό το έβλεπε. Πήγαν και πήραν από ένα κανόνι ολόκληρο μπρούτζινο θόλο. Τον ξηλώσανε για να πάνε να τον πουλήσουν, ένα βράδυ. Τους πήραν χαμπάρι και τον άφησαν εκεί, στη μέση, και έφυγαν. Αν δεν ταιριάζανε, δεν θα συμπεθεριάζανε», ανέφερε.

Το πρόσωπο που μίλησε στην εκπομπή αμφισβήτησε το ενδεχόμενο οι οικονομικές διαφορές να αποτέλεσαν το κίνητρο της ανθρωποκτονίας, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να υπήρχαν άλλοι λόγοι.

«Ακούγεται ότι ο Βούλγαρος βρήκε άλλη γυναίκα και ο κτηνοτρόφος ζήλεψε, θόλωσε και τον σκότωσε. Δεν υπάρχουν 10.000 ευρώ που λένε ότι χρωστούσε ο ένας στον άλλον. Αυτοί ήταν και οι δύο μπατίρηδες. Ήταν έγκλημα πάθους», υποστήριξε.

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Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Εξιχνιάστηκε, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Νευροκοπίου Δράμας και με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, υπόθεση ανθρωποκτονίας 24χρονου αλλοδαπού, η οποία έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 21-11-2026 σε αγροτική περιοχή της Δράμας.

Για την υπόθεση, συνελήφθη σήμερα (26-11-2026), δυνάμει σχετικού Εντάλματος Σύλληψης, ένας 50χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, την 23-11-2026 οικείοι του 24χρονου ενημέρωσαν το Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Νευροκοπίου ότι βρήκαν σταθμευμένο στο κάτω Νευροκόπι Δράμας το όχημα, με το οποίο φέρεται να μετέβη στην ευρύτερη περιοχή, βραδινές ώρες της 21-11-2026, ο 24χρονος, για τον οποίο όπως ανέφεραν είχε δηλωθεί εξαφάνιση στις Βουλγαρικές Αρχές.

Στο πλαίσιο ενδελεχούς έρευνας των αστυνομικών, έπειτα από επισταμένη και συνδυαστική αξιοποίηση δεδομένων, προέκυψε ως φερόμενος δράστης της εν λόγω εγκληματικής ενέργειας 50χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατά την εξέτασή του ομολόγησε την πράξη του.

Συγκεκριμένα, ο 50χρονος φέρεται, βραδινές ώρες της 21-11-2026, ενώ βρισκόταν στο ποιμνιοστάσιό του σε οικισμό της Δράμας μαζί με τον 24χρονο, να τον τραυμάτισε θανάσιμα με κυνηγετικό όπλο ένεκα προσωπικών διαφορών. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας το όχημα του θύματος, το μετέφερε σε αγροτική περιοχή, όπου εντοπίσθηκε θαμμένο.

Ακολούθως, ο 50χρονος, στάθμευσε το όχημα στο Κάτω Νευροκόπι, απ’ όπου φέρεται ότι τον παρέλαβε 22χρονος ημεδαπός ο οποίος περιλαμβάνεται στη σχηματισθείσα δικογραφία και τον μετέφερε στην οικία του.

Από την επακόλουθη έρευνα των αστυνομικών και καθ΄ υπόδειξη του 50χρονου συλληφθέντα, εντοπίστηκε η σορός του 24χρονου σε αγροτική τοποθεσία, σε τοπική κοινότητα του δήμου Κάτω Νευροκοπίου, ενώ στο σημείο μετέβη Ιατροδικαστής, καθώς και συνεργείο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας.

Σημειώνεται ότι, σε έρευνα που έλαβε χώρα πρωινές ώρες της 24-11-2026 στην οικία του 50χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο το οποίο κατείχε νόμιμα, δύο κυνηγετικά όπλα που κατείχε παράνομα και μια άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου ιδιοκτησίας του, το οποίο αναζητούνταν ως μέσο τέλεσης της ανωτέρω αξιόποινης πράξης και το οποίο ανευρέθη σήμερα 26-11-2026 καθ΄ υπόδειξη του συλληφθέντα και κατασχέθηκε.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δράμας.»