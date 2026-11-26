Την Θάλεια Ματίκα φιλοξένησαν στο «Στούντιο 4», η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος. Η καλλιτέχνις, μιλώντας με τους δύο οικοδεσπότες της εκπομπής, αναφέρθηκε στο θέμα της ζήλιας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν της αρέσει αυτό το συναίσθημα, σε κανένα επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, η Θάλεια Ματίκα εξομολογήθηκε πως: «Δεν ζηλεύω καθόλου τις παρτενέρ του Τάσου. Την κάνουμε χρόνια αυτή τη δουλειά».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός εξήγησε τη θεωρία που έχει πάνω στο συγκεκριμένο θέμα: «Έχω μια θεωρία για τη ζήλια, ότι αν ο άλλος θέλει πραγματικά να απιστήσει, θα βρει τον τρόπο και θα το κάνει. Οπότε καλό είναι να μην ζηλεύεις, να μην ψάχνεις, για να μην έρχεσαι και προ εκπλήξεων».

«Δεν μου αρέσει η ζήλια, προτιμώ να τον θαυμάζω τον άλλον. Όχι να ζηλέψω με αυτή την έννοια, δεν μου αρέσει αυτό το συναίσθημα της ζήλιας. Όχι μόνο προς τον Τάσο, γενικά. Να ζηλέψω άλλες συναδέλφους, δουλειές, δεν μου αρέσει σαν συναίσθημα», πρόσθεσε η Θάλεια Ματίκα.