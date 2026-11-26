Ηχηρό διπλωματικό «ράπισμα» στην Άγκυρα έστειλε σήμερα η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπερψηφίζοντας με συντριπτική πλειοψηφία ψήφισμα – καταπέλτη που καταδικάζει απερίφραστα το παράνομο «τουρκολιβυκό μνημόνιο», το casus belli και το αναθεωρητικό αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Το κείμενο κατοχυρώνει ρητά το δικαίωμα των ελληνικών νησιών σε ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια και τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής υπέρ της Ελλάδας και της Κύπρου, καλώντας παράλληλα την Κομισιόν να επανεξετάσει τις χρηματοδοτήσεις προς Τουρκία και Λιβύη και να εξετάσει στοχευμένες κυρώσεις.

Την εξέλιξη χαιρέτισαν ως σημαντική εθνική επιτυχία οι ευρωομάδες της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ , σε αντίθεση με το ΚΚΕ, το οποίο αν και υπερψήφισε το κείμενο, άσκησε δριμεία κριτική κάνοντας λόγο για «μη δεσμευτικό» ψήφισμα που δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς.

Η ανακοίνωση της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με συντριπτική πλειοψηφία ενέκρινε ψήφισμα ‘καταπέλτη’ για το παράνομο ‘τουρκολιβυκό μνημόνιο’», τόνισε σε ανακοίνωσή της η ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Στην ίδια ανακοίνωση, η ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας παρέθεσε τα σημεία που καταδίκασε στο ψήφισμά του το Ευρωκοινοβούλιο αναφορικά με την «επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο», που συνοψίζονται στα εξής:

Η καταδίκη του casus belli και της «Γαλάζιας Πατρίδας».

Η εφαρμογή της UNCLOS ως εθιμικού διεθνούς δικαίου (customary law).

Η καταδίκη της χωροθέτησης θαλάσσιων πάρκων από την Τουρκία.

Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής για Ελλάδα και Κύπρο, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ.7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ).

Το αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 νμ, βάσει του Άρθρου 3 της UNCLOS.

Το δικαίωμα των ελληνικών νησιών να έχουν την δική τους ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα, σύμφωνα με το Άρθρο 121 της UNCLOS.

Μανώλης Κεφαλογιάννης: «Ηχηρή απάντηση στην Τουρκία και στην επιθετικότητά της»

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα με την υιοθέτηση του Ψηφίσματος όχι απλά καταδικάζει το παράνομο και άκυρο τουρκολιβυκό μνημόνιο και την παραβίαση της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Αλλά το δηλώνει κατηγορηματικά και με τον πιο σαφή τρόπο», ανέφερε σε δήλωσή του ο γενικός συντονιστής, έπειτα από απόφαση όλων των πολιτικών ομάδων του ΕΚ, για τη σύνταξη του Ψηφίσματος, ευρωβουλευτής της ΝΔ και πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Τουρκίας, Μανώλης Κεφαλογιάννης.

Στο ίδιο πνεύμα, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης τόνισε: «Το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν εδράζεται πουθενά στο Διεθνές Δίκαιο και τη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας». «Μία Σύμβαση που δεν έχει υπογραφεί από την Τουρκία –την οποία καλεί το Κοινοβούλιο να επικυρώσει καθώς αποτελεί ευρωπαϊκό κεκτημένο- αλλά είναι υποχρεωμένη να την τηρεί απαρέγκλιτα καθώς αποτελεί πλέον εθιμικό δίκαιο», εξήγησε.

Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο «παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και απεμπολεί το δικαίωμα σε Οικονομική Αποκλειστική Ζώνη (ΑΟΖ) και υφαλοκρηπίδα που έχουν τα ελληνικά νησιά όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα σύμφωνα με το Άρθρο 121 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας».

Σε αυτό το πνεύμα, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης εξηγεί πως η απόφαση του ευρωκοινοβουλίου «καταδικάζει την Τουρκία για τη συνεχιζόμενη απειλή πολέμου (casus belli) κατά της Ελλάδας αν η χώρα μας ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. Καλεί την Τουρκία και τη Λιβύη να αποσύρουν άμεσα το τουρκολιβυκό μνημόνιο και να απέχουν από δραστηριότητα όπως σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις σε περιοχές που παραβιάζουν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα».

Επίσης, όπως αναφέρει, η απόφαση του ευρωκοινοβουλίου «δηλώνει κατηγορηματικά ότι το ψευτοαφήγημα της “Γαλάζιας Πατρίδας” και η χωροθέτηση από πλευράς της Τουρκίας θαλάσσιων πάρκων πέραν των χωρικών της υδάτων είναι ενέργειες που θίγουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών και είναι αντίθετες στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας».

«Το σημερινό Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί μία ηχηρή απάντηση στον αναθεωρητισμό της Τουρκίας και την επιθετικότητά της. Και ισχυρή δήλωση-δέσμευση. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων ενός κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αμφισβήτηση της ίδιας της Ένωσης στο σύνολό της», καταλήγει στη δήλωσή του ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μανώλης Κεφαλογιάννης.

Νίκος Παπανδρέου: «Ηχηρό μήνυμα κατά της Τουρκίας και του αναθεωρητισμού»

Ως «ηχηρό μήνυμα προς την Τουρκία» χαρακτήρισε ο ευρωοβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Παπανδρέου την απόφαση του ευρωκοινοβουλίου να καταδικάσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο και την τουρκική επιθετικότητα.

«Με πρωτοβουλία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, το Ευρωκοινοβούλιο έδωσε σήμερα ένα ηχηρό μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό της κυριαρχίας Ελλάδας, Κύπρου, αλλά και του Διεθνούς Δικαίου», τόνισε στην δήλωσή του ο Νίκος Παπανδρέου. «Η Τουρκία, που εδώ και 52 χρόνια κατέχει δια της στρατιωτικής βίας τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή ενός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρεί εδώ και καιρό μέσω του ανυπόστατου τουρκολιβυκού μνημονίου να ανατρέψει και τον χωροταξικό σχεδιασμό της Ένωσης μας», υπογράμμισε ο Νίκος Παπανδρέου. Κατέληξε, μάλιστα, στη δήλωσή του λέγοντας: «Τα κράτη – μέλη και οι κυβερνήσεις τους έχουν αντιληφθεί επιτέλους ότι οι παράνομες τουρκικές ενέργειες όπως και η ρητορική του αναθεωρητισμού, δεν αποτελούν ένα διμερές θέμα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά βλάπτουν στην πράξη τα συμφέροντα της ίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Στο ίδιο πνεύμα, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Φαραντούρης, αφού χαρακτήρισε το ψήφισμα «ηχηρή απάντηση» και «ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια της Ελληνικής Κυβέρνησης», το οποίο ευχήθηκε «να μην χαραμίσει», ο ίδιος στάθηκε ιδιαίτερα στην απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου για επανεξέταση της χρηματοδοτικής συνεργασίας της ΕΕ με την Τουρκία και τη Λιβύη, «ώστε να διασφαλιστεί ότι η ενωσιακή χρηματοδότηση δεν στηρίζει δραστηριότητες με τις οποίες εφαρμόζεται το μνημόνιο συνεννόησης κατά παράβαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών», όπως χαρακτηριστικά είπε.

Στην απόφασή του το ευρωκοινοβούλιο ζητά, επίσης, «την αναστολή ή την ανακατεύθυνση της χρηματοδότησης που στηρίζει τέτοιες δραστηριότητες, σύμφωνα με τα ισχύοντα νομικά πλαίσια, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται παράλληλα η ανθρωπιστική βοήθεια και η στήριξη προς όφελος του άμαχου πληθυσμού», επισήμανε ο Νίκος Φαραντούρης.

Με την επισήμανση ότι πλέον η πίεση από το Ευρωκοινοβούλιο περνά στην Κομισιόν και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, ο Νίκος Φαραντούρης εξήγησε: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει περαιτέρω τις κυβερνήσεις προ των ευθυνών τους. Καλεί το Συμβούλιο (Υπουργών) να εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής στοχευμένων περιοριστικών μέτρων, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, κατά προσώπων ή οντοτήτων που ευθύνονται για δραστηριότητες εφαρμογής του μνημονίου συνεννόησης οι οποίες παραβιάζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών, σε περίπτωση που οι εν λόγω δραστηριότητες πραγματοποιηθούν ή συνεχιστούν».

Τέλος, το ευρωκοινοβούλιο «καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να διασφαλίσουν ότι οι συμφωνίες, τα προγράμματα, οι αποφάσεις χρηματοδότησης και οι επίσημες αντιπροσωπείες της ΕΕ δεν αναγνωρίζουν ούτε διευκολύνουν την υλοποίηση των παράνομων θαλάσσιων αξιώσεων που βασίζονται στο μνημόνιο συνεννόησης· καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διαφύλαξη των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και υποδομών συνδεσιμότητας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένου του έργου Great Sea Interconnector, ιδίως δεδομένης της σημασίας των εν λόγω υποδομών για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα», επισήμανε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Φαραντούρης.

ΚΚΕ: «Κανένας εφησυχασμός» από το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου

Τέλος, από την πλευρά της Ευρωομάδα του ΚΚΕ υπογράμμισε: «Από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε το απαράδεκτο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο, αναδεικνύοντας το συνολικό πλαίσιο και τους παράγοντες που ενθαρρύνουν τις απαράδεκτες διεκδικήσεις του τουρκικού κράτους, μεταξύ των οποίων και η στάση της ΕΕ και ισχυρών κρατών-μελών της».

«Με βάση αυτά τα κριτήρια ψήφισε υπέρ στο καταδικαστικό ψήφισμα του ευρωκοινοβουλίου για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, χωρίς να καλλιεργεί αυταπάτες για τις μεγάλες ευθύνες της ΕΕ» ανέφερε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ.

Στην ίδια ανακοίνωση στηλίτευσε πάντως, ότι «τόσο η επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε σχέση με τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, όσο και το περιεχόμενο του -μη δεσμευτικού- ψηφίσματος, κάθε άλλο παρά προσφέρεται για πανηγυρισμούς από την κυβέρνηση, τα αστικά κόμματα και διάφορα ΜΜΕ που το υποδέχτηκαν με τις γνωστές υπερφίαλες εκφράσεις».

Ωστόσο, μέσα από τις θριαμβολογίες επιχειρείται να καλλιεργηθούν ο εφησυχασμός για τις μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, της αστικής τάξης και αυταπάτες για τον επικίνδυνο ρόλο της ΕΕ, του ΝΑΤΟ. Επιδιώκεται να συγκαλυφθεί η σοβαρότητα της κατάστασης, που χαρακτηρίζεται από την κλιμάκωση της πολεμικής εμπλοκής, των ενεργειακών ανταγωνισμών και παζαριών, τους ευρωατλαντικούς ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην περιοχή, που στο πλαίσιό τους καταπατούνται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας», υπογράμμισε η Ευρωομάδα του ΚΚΕ.

«Με βάση τα παραπάνω, το ίδιο το περιεχόμενο του ψηφίσματος πρέπει να εξεταστεί όχι μόνο από όσα περιλαμβάνει, αλλά κι από όσα με σκοπιμότητα απουσιάζουν από αυτό» επισημαίνει η ΕΟ του ΚΚΕ και προσθέτει: «Στο πλαίσιο του εξωραϊσμού του ρόλου της ΕΕ αποκρύπτεται ότι η ίδια δεν έχει καταδικάσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αλλά αρκείται στο να … ‘λυπάται’ για την έγκρισή του, στάση που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ότι σε όλα τα κείμενα αποφάσεών της το τουρκικό κράτος θεωρείται ‘στρατηγικός εταίρος’ και ‘ισχυρός ΝΑΤΟϊκός σύμμαχος’».

Στην ίδια ανακοίνωση η Ευρωομάδα του ΚΚΕ υποστηρίζει: «Εκκωφαντική αποσιώπηση υπάρχει στο ψήφισμα και για την επιζήμια για τα κυριαρχικά δικαιώματα ρηματική διακοίνωση της Γαλλίας προς την Τουρκία». «Η διακοίνωση αυτή, με τη συναίνεση της κυβέρνησης της ΝΔ, έδωσε το δικαίωμα στην Τουρκία να διεκδικήσει δικαιοδοσία σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, κίνηση που επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα», πρόσθεσε. «Έρχεται, μάλιστα, από ένα κράτος-μέλος της ΕΕ που, παρά το γεγονός ότι εμφανίζεται ως “συνέταιρος” και στενός σύμμαχος της Ελλάδας για την εκμετάλλευση από τους ομίλους της των ενεργειακών και ορυκτών αποθεμάτων, όπως και για παραγγελίες πολεμικών εξοπλισμών-μαμούθ, την ίδια στιγμή μαζί με τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, αναπτύσσουν επιχειρηματικές, εμπορικές και στρατιωτικές σχέσεις με την Τουρκία», τονίζει η Ευρωομάδα του ΚΚΕ.

«Η αστική τάξη της Τουρκίας, αποθρασυνόμενη από τη στάση της ΕΕ, συνεχίζει ακόμη και τώρα τις προκλήσεις, όπως η ανακοίνωση NAVTEX για την θαλάσσια περιοχή του Καστελόριζου, ενώ έχει προχωρήσει σε προαναγγελία του νόμου για τη λεγόμενη “Γαλάζια Πατρίδα”», υπογράμμισε το ΚΚΕ.

Όπως επισημαίνει η ΕΟ του ΚΚΕ, «σε κάθε περίπτωση, κανένα ψήφισμα του ευρωκοινοβουλίου δεν μπορεί να αντιστρέψει αυτά τα επικίνδυνα δεδομένα που διαμορφώνονται με ευθύνη και συνενοχή της κυβέρνησης και της ΕΕ».

Συνεχίζοντας στο ίδιο πνεύμα, ανέφερε: «Ενδεικτικό των ισχυρών σκοπιμοτήτων που υπαγόρευσαν εξ αρχής την υποβάθμιση του ψηφίσματος είναι ότι αυτό δεν μπήκε καν σε ονομαστική ψηφοφορία για να μην καταγραφεί η στάση των ευρωβουλευτών και των πολιτικών ομάδων, την ώρα που σε ονομαστική ψηφοφορία έμπαιναν ψηφίσματα ακόμα και για τις εξελίξεις… στο Μακάο ή… στην Ερυθραία».

«Αποδεικνύεται ότι οι κατά τα άλλα ‘ισχυρές συμμαχίες’ – η ΕΕ, το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ, η Γαλλία- τις οποίες αποθεώνουν τόσο η κυβέρνηση της ΝΔ, όσο και το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, ο Βελόπουλος, η Λατινοπούλου κλπ, όχι μόνο δεν διασφαλίζουν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά και δημιουργούν το πλαίσιο της αμφισβήτησής τους», ανέφερε η Ευρωομάδα του ΚΚΕ.

«Κανένας εφησυχασμός, καμία εμπιστοσύνη στην ΕΕ, το ΝΑΤΟ, στις κυβερνήσεις και τα κόμματα που υπηρετούν τα συμφέροντα της αστικής τάξης και των διεθνών συμμάχων της», τόνισε η Ευρωομάδα του ΚΚΕ για να καταλήξει: «Μόνο ο λαός, με τη δική του εξουσία και οικονομία, μπορεί να διασφαλίσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, να αξιοποιήσει το φυσικό και ορυκτό πλούτο της χώρας για τις δικές του ανάγκες, να δημιουργήσει αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες με τους λαούς των γειτονικών χωρών».