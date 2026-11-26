Το τιμόνι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναλαμβάνει ο Ισπανός Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, ο οποίος θα διαδεχθεί την Κριστίν Λαγκάρντ τον Φεβρουάριο. Πρόκειται για πρώτη φορά που αναλαμβάνει Ισπανός την διοίκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σπάζοντας το σκληρό λόμπι της Φρανκφούρτης.

Ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος ήταν ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας στο πρόσωπο του οποίου εξασφαλίστηκε η συναίνεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν η κυβέρνηση της Ολλανδίας προσχώρησε στην πλειοψηφική συναίνεση των χωρών που απαρτίζουν τη νομισματική ένωση, δίνοντας έτσι, εκ των πραγμάτων (de facto), τη στήριξή της στον Ισπανό, όπως επεσήμανε η ίδια η ολλανδική αντιπροσωπεία.

Κατά τη διάρκεια του απογεύματος της Πέμπτης, οι πρέσβεις επισημοποίησαν το βήμα που έκαναν οι ηγέτες και συμφώνησαν να ζητήσουν τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ίδιας της ΕΚΤ, το υποχρεωτικό διαδικαστικό βήμα προκειμένου τον Δεκέμβριο, εκ νέου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να προχωρήσει στον επίσημο διορισμό. Εκτός από τον Ερνάντεθ ντε Κος, η τριάδα των υποψηφίων για την ανανέωση τριών εκ των έξι θέσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής περιλαμβάνει τον Γερμανό Μάρκους Ρ. Μπρουνερμάιερ για τη θέση του επικεφαλής οικονομολόγου και τη Γαλλίδα Λοράνς Μπουν.

Η ανάληψη της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας από εκπρόσωπο της Ισπανίας συνιστά ενίσχυση της ισχύος της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Νάντια Καλβίνιο προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η Τερέσα Ριμπέρα κατέχει τη θέση της «νούμερο δύο» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο Ερνάντεθ ντε Κος, σήμερα γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS), έλαβε τη στήριξη της πλειονότητας των κρατών-μελών και την καθοριστική υποστήριξη του Βερολίνου και του Παρισιού, των βασικών μετόχων του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και του άξονα που κινεί την ΕΕ. Αυτό διαβεβαιώνουν διάφορες ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές που συμβουλεύτηκε η εφημερίδα EL PAÍS.

Η αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή της ΕΚΤ λαμβάνει χώρα εν μέσω πολιτικής θύελλας στην Ευρώπη, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν κρίσιμο εκλογικό κύκλο σε αρκετές από τις κορυφαίες χώρες της, με την ακροδεξιά σε άνοδο. Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, τα κράτη-μέλη προσπαθούν να θωρακίσουν τους θεσμούς και τον προϋπολογισμό τους απέναντι σε μια υποθετική άνοδο εξτρεμιστικών ευρωσκεπτικιστικών κυβερνήσεων. Η πρόωρη αποχώρηση της Λαγκάρντ, μάλιστα, έδωσε στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, τη δυνατότητα να επηρεάσει την επιλογή του διαδόχου της πριν από τις γαλλικές εκλογές αυτής της άνοιξης, στις οποίες το κόμμα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν καταγράφει καλές προοπτικές.

Το παρασκήνιο της εκλογής του Ερνάντεθ ντε Κος

Η κούρσα για την προεδρία της ΕΚΤ υπήρξε αμφίρροπη. Ο έτερος υποψήφιος, ο Ολλανδός Κλάας Κνοτ, πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Ολλανδίας, ενσάρκωνε ένα πολύ πιο αυστηρό προφίλ όσον αφορά τον έλεγχο του πληθωρισμού. Και οι δύο οικονομολόγοι, σε κάθε περίπτωση, χαίρουν μεγάλου σεβασμού μεταξύ των συναδέλφων τους κεντρικών τραπεζιτών, ωστόσο το προφίλ «γερακιού» του Κνοτ και η κάπως πιο ευέλικτη στάση του Ερνάντεθ ντε Κος κατέληξαν να γείρουν την πλάστιγγα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου εξακολουθεί να αντηχεί η κρίση του ευρώ του 2012.

Η Γαλλία, η οποία βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αγορών λόγω της επιδείνωσης των δημόσιων οικονομικών της και της αδυναμίας τιθάσευσής τους, στήριξε τον Ισπανό. Ο Ερνάντεθ ντε Κος είναι ορθόδοξος σε θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά στη νομισματική πολιτική τοποθετείται στο στρατόπεδο των «περιστεριών», εκείνων δηλαδή που, όταν λαμβάνουν αποφάσεις για τα επιτόκια και τις παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών στις αγορές, δεν κοιτάζουν μόνο τον πληθωρισμό, αλλά και άλλα στοιχεία όπως η οικονομική δραστηριότητα ή η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η Γερμανία, ιδιαίτερα φειδωλή και θεωρητικά πιο κοντά στις αυστηρότερες θέσεις του Ολλανδού «γερακιού», υποστήριξε επίσης τον Ερνάντεθ ντε Κος. Σε αντάλλαγμα, Παρίσι και Βερολίνο εξασφάλισαν δύο θέσεις στην ηγεσία της τράπεζας: εκείνη του επικεφαλής οικονομολόγου για τη Γερμανία και εκείνη της διεύθυνσης πράξεων αγοράς για τη Γαλλία. Η διαπραγμάτευση λειτούργησε ως ενιαίο πακέτο.

Η άφιξη του Ερνάντεθ Ντε Κος στην προεδρία της ΕΚΤ κρύβει μια δόση ειρωνείας. Και καταδεικνύει την αλλαγή των καιρών και της αντίληψης για την Ισπανία στην ΕΕ, η οποία πριν από 15 χρόνια βρισκόταν υπό επιτήρηση και καχυποψία στη Φρανκφούρτη —όπου εδρεύει η ευρωπαϊκή νομισματική αρχή— και είχε βρεθεί στα πρόθυρα ενός πλήρους προγράμματος οικονομικής διάσωσης (σ.σ. μνημονίου).

Ποιος είναι ο Ερνάντεθ Ντε Κος

Ο Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος, γεννημένος στις 20 Ιανουαρίου 1971, είναι Ισπανός οικονομολόγος, ο οποίος υπηρετούσε ως γενικός διευθυντής της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) από την 1η Ιουλίου 2025. Διετέλεσε 70ός διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας από το 2018 έως το 2024. Υπηρέτησε επίσης ως πρόεδρος της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία και ως πρόεδρος της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου.

Υπήρξε μη μόνιμος ανώτερος ερευνητής (nonresident senior fellow) στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Peterson από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2025, και ανώτερος ερευνητής (senior fellow) στο ινστιτούτο Bruegel από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2025. Είναι επίσης καθηγητής στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων IESE.

Πρώτα χρόνια και σπουδές

Ο Ερνάντεθ ντε Κος αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο CUNEF στον τομέα των Οικονομικών και Επιχειρηματικών Επιστημών το 1993, από τη Νομική Σχολή του Εθνικού Πανεπιστημίου Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (UNED) το επόμενο έτος και απέκτησε το διδακτορικό του στα οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Κομπλουτένσε της Μαδρίτης το 2004, με επιβλέποντα καθηγητή της διατριβής του τον Χοσέ Μανουέλ Γκονθάλεθ-Πάραμο. Το 2009 ολοκλήρωσε πρόγραμμα διοίκησης επιχειρήσεων στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων IESE του Πανεπιστημίου της Ναβάρα. Έχει διατελέσει αναπληρωτής λέκτορας στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κάρλος Γ΄ της Μαδρίτης και στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων IE.

Η σταδιοδρομία του Ερνάντεθ ντε Κος

Ο Ερνάντεθ ντε Κος εντάχθηκε στο δυναμικό της Τράπεζας της Ισπανίας το 1997 ως οικονομολόγος στην υπηρεσία ερευνών της. Μεταξύ 2004 και 2007 διετέλεσε σύμβουλος της εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Από το 2015 κατείχε τη θέση του γενικού διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομίας και Στατιστικής του οργανισμού, έπειτα από την παραίτηση του Λουίς Μάλο ντε Μολίνα, ο οποίος κατείχε τη θέση από το 1992.

Στις 28 Μαΐου 2018, ο Ερνάντεθ ντε Κος προτάθηκε από την ισπανική κυβέρνηση για τη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ισπανίας και στις 30 Μαΐου διορίστηκε στη θέση με ισχύ από τις 11 Ιουνίου, οπότε και ανέλαβε καθήκοντα ενώπιον του βασιλιά Φιλίππου ΣΤ΄ σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Παλάτι της Θαρθουέλα. Ο διορισμός του ήταν μία από τις τελευταίες αποφάσεις της δεύτερης κυβέρνησης του Μαριάνο Ραχόι πριν από την πρόταση δυσπιστίας που υπερψηφίστηκε και οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησής του.

Ο Τύπος έχει αναδείξει τον τεχνοκρατικό χαρακτήρα του προφίλ του Ερνάντεθ ντε Κος, χωρίς πολιτικό παρελθόν. Το υπουργείο Οικονομίας της Ισπανίας, μετά την ανακοίνωση του διορισμού του, τόνισε ότι «είναι ένας εξαιρετικός υποψήφιος για τη θέση του διοικητή λόγω της μεγάλης τεχνικής του κατάρτισης, ιδίως σε τραπεζικά και νομισματικά ζητήματα, της πολιτικής του ανεξαρτησίας, καθώς και της εμπειρίας και του κύρους του στην Τράπεζα της Ισπανίας και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα». Το κόμμα Unidas Podemos τον έχει χαρακτηρίσει ως «γεράκι, αλλά με άψογο τεχνικό προφίλ και, τουλάχιστον, γνωρίζει από οικονομικά». Ο ίδιος ο Ερνάντεθ ντε Κος έχει ταχθεί δημοσίως υπέρ της παροχής μεγαλύτερου ρόλου στο Κοινοβούλιο στον διορισμό των επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας και της επέκτασης της θητείας των μελλοντικών διοικητών από έξι σε οκτώ έτη. Υπήρξε ο δεύτερος νεότερος διοικητής μετά τη μετάβαση της Ισπανίας στη δημοκρατία, έπειτα από τον Χοσέ Ραμόν Άλβαρεθ Ρεντουέλες, ο οποίος είχε διοριστεί διοικητής το 1978, σε ηλικία 37 ετών.

Τον Μάρτιο του 2019, ο Ερνάντεθ ντε Κος διαδέχθηκε τον Στέφαν Ίνγκβες στην προεδρία της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (BCBS) για τριετή θητεία με δυνατότητα μίας ανανέωσης. Τον Ιούλιο του 2019 διορίστηκε πρόεδρος της Συμβουλευτικής Τεχνικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου.

Η εξαετής θητεία του Ερνάντεθ ντε Κος έληξε στις 11 Ιουνίου 2024, αποχωρώντας αυτομάτως από το αξίωμα και αντικαθιστάμενος από την υποδιοικήτρια Μαργαρίτα Ντελγάδο Τεχέρο, μέχρι τον διορισμό νέου διοικητή.

Το 2024 εντάχθηκε στο διδακτικό προσωπικό της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων IESE ως καθηγητής Διοικητικής Πρακτικής (Professor of the Practice of Management).

Στις 11 Νοεμβρίου 2024, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) ανακοίνωσε ότι ο Ερνάντεθ ντε Κος θα διαδεχθεί τον Αγουστίν Κάρστενς στη θέση του γενικού διευθυντή για πενταετή θητεία, αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Το 2026, μετά την ανακοίνωση της προέδρου της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ ότι θα αποχωρούσε πρόωρα από τη θέση της, το όνομά του άρχισε να εμφανίζεται στον ευρωπαϊκό Τύπο ως ένας από τους πιθανότερους υποψηφίους για τη διαδοχή της, παράλληλα με τον Ολλανδό οικονομολόγο Κλάας Κνοτ. Ταυτόχρονα, έλαβε δημόσια στήριξη από τα δύο κύρια πολιτικά κόμματα της Ισπανίας, το Λαϊκό Κόμμα (PP) και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE). Τελικά, τον Νοέμβριο του 2026, η ισπανική κυβέρνηση τον πρότεινε επισήμως ως υποψήφιο για την προεδρία της ΕΚΤ.

Με στοιχεία από την El Pais και το wikipedia