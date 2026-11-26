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Θλίψη προκαλεί στην Τζόρτζια των ΗΠΑ ο θάνατος της 32χρονης Μπόνι Λασέα Άλεν, η οποία εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη από πυροβολισμό στο κεφάλι στο σπίτι της στο Ρόσβιλ, λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψη του 33χρονου συζύγου της, Τζιν ΜακΚολ Άλεν, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας που επικαλείται το People, ο δράστης φέρεται να ανέφερε στις αρχές ότι προηγήθηκε ένας καβγάς μεταξύ τους για τα χριστουγεννιάτικα δώρα των τεσσάρων παιδιών τους.

Το μοιραίο περιστατικό

Ο 33χρονος Τζιν ΜακΚολ Άλεν συνελήφθη στις 20 Νοεμβρίου και κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία σχετικά με τον θάνατο της 32χρονης συζύγου του, Μπόνι Λασέα Άλεν, όπως ανακοίνωσε ο σερίφης της κομητείας Γουόκερ, Στιβ Γουίλσον.

Το ζευγάρι, το οποίο ήταν παντρεμένο οκτώ χρόνια, βρισκόταν στο σπίτι του στο Ρόσβιλ της Τζόρτζια το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου, όταν οι αστυνομικοί έλαβαν κλήση για μια γυναίκα που είχε πυροβοληθεί.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν στην κατοικία περίπου στις 7:52 μ.μ. τοπική ώρα. Όταν έφτασαν εκεί, οδηγήθηκαν σε ένα δωμάτιο όπου βρήκαν τον Τζιν να προσπαθεί να κάνει ΚΑΡΠΑ στην Μπόνι, η οποία είχε υποστεί τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι.

Ένας αστυνομικός παρατήρησε επίσης ένα πυροβόλο όπλο να βρίσκεται στο επάνω ράφι μιας ντουλάπας, με την κάννη του στραμμένη προς το δωμάτιο, και το απομάκρυνε από το σπίτι ως στοιχείο.

Ο καβγάς για τα δώρα

Καθώς οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να συνδέσουν τα γεγονότα, ο Τζιν φέρεται να τους είπε ότι το όπλο βρισκόταν μέσα στη ντουλάπα όταν εκπυρσοκρότησε, χτυπώντας τη σύζυγό του στο κεφάλι.

Αναφέρθηκε επίσης σε έναν καβγά που είχαν οι δυο τους νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Ο Τζιν είπε στους αστυνομικούς ότι η Μπόνι ανησυχούσε για τα χριστουγεννιάτικα δώρα που είχαν αγοράσει για τα τέσσερα παιδιά τους, και συγκεκριμένα για το κόστος αποστολής των αντικειμένων καθώς και για την ποιότητά τους.

Ο Τζιν είπε επίσης ότι είχε καταναλώσει τέσσερις μπύρες εκείνη την ημέρα.

Έξι ημέρες αφότου η Μπόνι βρέθηκε πυροβολημένη, ο Τζιν συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, ανέφεραν οι αρχές.

Παραμένει υπό κράτηση στο σωφρονιστικό κατάστημα της κομητείας Γουόκερ, χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.

Η φροντίδα των τεσσάρων παιδιών

Μετά τον θάνατο της Μπόνι, η οικογένειά της έχει επικεντρωθεί στη φροντίδα των παιδιών της, τα οποία μεγαλώνουν πλέον συγγενείς, σύμφωνα με σελίδα στο GoFundMe που δημιουργήθηκε για τη στήριξή τους.

Η καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων περιγράφει την Μπόνι ως μια πολυαγαπημένη μητέρα, κόρη, αδελφή και θεία, της οποίας η απώλεια έχει συντρίψει την οικογένειά της.

Συλλέγονται δωρεές προκειμένου να καλυφθούν οι καθημερινές ανάγκες των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, ρούχων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, καθώς προσαρμόζονται στη ζωή χωρίς τη μητέρα τους.

Η νεκρολογία της Μπόνι τη θυμάται ως μια αφοσιωμένη μητέρα που φρόντιζε να δίνει το παρών για τα παιδιά της. «Ήταν η μεγαλύτερη θαυμάστρια, η σπουδαιότερη εμψυχώτρια και ο ισχυρότερος υποστηρικτής των παιδιών της», αναφέρει.