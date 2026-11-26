Στο περιφερειακό κατάστημα του ΕΛΓΑ στη Λάρισα μεταφέρθηκαν σήμερα οι διαμαρτυρίες των αγροτών από τη Αγιά μετά το συλλαλητήριο με τρακτέρ που έγινε στις αρχές της εβδομάδας, διεκδικώντας απαντήσεις για τις αποζημιώσεις από τις ζημιές που προκάλεσε ο παγετός του 2025.

Στην παράσταση διαμαρτυρίας συμμετείχαν παραγωγοί μήλων, κερασιών και κάστανων, οι οποίοι υπογράμμισαν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δενδροκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή παραμένουν χωρίς οριστική λύση.

«Τα προβλήματα μας βγάζουν στο δρόμο», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ανάβρας Αγιάς Γ. Ζαχαράκης, ο οποίος εξήγησε ότι οι αγρότες της Αγιάς παλεύουν για πάνω από ένα χρόνο να ενταχθούν σε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα για να αποζημιωθούν για τις ζημιές από τον παγετό.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τόσο οι μηλοπαραγωγοί της Λάρισας, αλλά και της Μαγνησίας δεν εντάχθηκαν σε πρόγραμμα αποζημίωσης για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον παγετό στο προανθικό στάδιο, πράγμα που συνέβη για παραγωγούς από άλλες περιοχές της χώρας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει προκαλέσει μεγάλη αγανάκτηση στους μηλοπαραγωγούς της Αγιάς, οι οποίοι θεωρούν ότι υπέστησαν αντίστοιχες ζημιές με παραγωγούς άλλων περιοχών, χωρίς όμως να έχουν την ίδια αντιμετώπιση σε θέματα που έχουν σχέση με τις αποζημιώσεις.

Σημαντικό μέρος των διεκδικήσεων αφορά και τους παραγωγούς κερασιών, οι οποίοι εξακολουθούν να περιμένουν τα πορίσματα και τις αποζημιώσεις για τις ζημιές από τον παγετό του 2025, παρά το γεγονός, όπως αναφέρουν οι ίδιοι ότι έγιναν εκτιμήσεις από τον ΕΛΓΑ και οι ίδιοι πλήρωσαν και τα εκτιμητικά τέλη, 18 μήνες περίπου μετά τις ζημιές σε μια έκταση με 10.000 στρέμματα με κερασιές στην περιοχή της Αγιάς. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν και καστανοπαραγωγοί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα από τη μειωμένη παραγωγή και τις επιπτώσεις των ξηροθερμικών συνθηκών στην καλλιέργεια και την εμπορική αξία των κάστανων.