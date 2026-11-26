Ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό με τον 15χρονο μαθητή που μεταφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης (26/11) στο Ασκληπιείο Βούλας εξέδωσαν τα Εκπαιδευτήρια Παλλάδιο, διευκρινίζοντας ότι ο ανήλικος διατήρησε τις αισθήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος και ότι, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τη μητέρα του, είναι καλά στην υγεία του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «σήμερα, κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας, στο τέλος του πρωινού διαλείμματος, ένα παιδί Λυκείου αισθάνθηκε αδιαθεσία. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο του σχολείου και έγινε παρέμβαση της σχολικής νοσηλεύτριας και δύο γυμναστών πιστοποιημένων στις Πρώτες Βοήθειες. Η οικογένειά του ενημερώθηκε για το περιστατικό και η μητέρα του ήρθε στο σχολείο. Κρίθηκε από τη νοσηλεύτρια ότι πρέπει να κληθεί το ΕΚΑΒ».

Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμη ότι «με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, διευκρινίζουμε ότι το παιδί διατήρησε τις αισθήσεις του καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, καθώς και κατά την αναχώρησή του από το σχολείο.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από τη μητέρα, το παιδί είναι καλά. Παραμένουμε σε επικοινωνία με το νοσοκομείο και την οικογένεια. Είναι σημαντικό να σεβαστούμε την ιδιωτικότητα του παιδιού και να μην αναπαράγονται ανακριβείς πληροφορίες».