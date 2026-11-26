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Αύριο, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, στις 08:00 θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων και την τροποποίηση υφιστάμενων αναφορικά με το επίδομα παιδιού.

Υπενθυμίζεται πως, για να χορηγηθεί το επίδομα, θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Ωστόσο, η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη από τον ΟΠΕΚΑ.

Τα ποσά

Σημειώνεται δε, πως το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα που έχει ένα νοικοκυριό αλλά και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών. Ειδικότερα, τα ποσά:

από 28 έως 70 ευρώ σε μηνιαία βάση για καθένα από τα 2 πρώτα παιδιά.

από 56 έως 140 ευρώ σε μηνιαία βάση για το τρίτο παιδί και για κάθε επόμενο.

Η τελική ενίσχυση καθορίζεται βάσει των προβλεπόμενων εισοδηματικών κριτηρίων, ενώ η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται σε διμηνιαίες δόσεις. Οι δικαιούχοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία των αιτήσεών τους, ώστε να αποφύγουν εκκρεμότητες που ενδέχεται να επηρεάσουν την έγκριση ή την πληρωμή της ενίσχυσης.