Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέα επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε στη λεωφόρο Συγγρού, λίγες ημέρες μετά την περίπτωση της 51χρονης, που αρνιόταν να σταματήσει το αυτοκίνητό της.

Σήμερα, Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, περίπου στις 11 το πρωί αστυνομικοί της ΔΙΑΣ έκαναν σήμα σε οδηγό μηχανής να σταματήσει.

Εκείνος τους αγνόησε και τότε ξεκίνησε η κινηματογραφική καταδίωξη, κατά την οποία ο οδηγός πετούσε συσκευασίες που πιθανά περιείχαν ναρκωτικές ουσίες.

Τελικά, συνελήφθη κοντά στο Νιάρχος, ενώ ένας αστυνομικός φέρεται να τραυματίστηκε ελαφρά.