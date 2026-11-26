Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ καλεσμένος στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού μίλησε για όλους και για όλα.

Ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε αρχικά ότι απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς ο δρόμος είναι ένας, αυτός της μηδενικής ανοχής.

«Εάν δεν αποδείξουμε στην κοινωνία ότι οι αρχές μας και οι αξίες μας είναι σταθερές και δεν προσαρμόζονται κάθε φορά σε πολιτικές σκοπιμότητες, τότε το πολιτικό παιχνίδι χάνεται. Δυστυχώς, βλέπω πολιτικούς μου αντιπάλους να είναι πολύ ευέλικτοι σε επίπεδο αρχών και αξιών και πολύ ανεκτικοί σε φαινόμενα διαφθοράς. Και αυτό αφορά κυρίως στον Πρωθυπουργό, αλλά από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες ώρες αφορά και στον κ. Τσίπρα», σημείωσε με φόντο τις υποθέσεις Λιάκου και Χατζηγιαννάκη.

Ειδικότερα για τον υφυπουργό Εσωτερικών ανέφερε πως «οι αδερφές του, ξαφνικά επί Νέας Δημοκρατίας, αύξησαν τον κύκλο εργασιών τους ραγδαία με πολλές απευθείας αναθέσεις. Μάλιστα, έλεγε ψέματα ο συγκεκριμένος κύριος ότι οι αναθέσεις δεν αφορούσαν στην εκλογική του περιφέρεια, ενώ τελικά την αφορούσαν. Εμείς το θεωρούμε τεράστιο ηθικό και πολιτικό ζήτημα και ζητήσαμε την παραίτησή του».

Για την υπόθεση του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μ. Χατζηγιαννάκη υπογράμμισε: «Την πρώτη ημέρα, το ΠΑΣΟΚ δεν έβγαλε ανακοίνωση -για να απαντήσω στον κ. Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ είναι προσεκτικό. Δεν κάνει παιχνίδια, ούτε για να προσβάλει, ούτε για να διαστρεβλώσει, ούτε για να ευτελίσει τον οποιονδήποτε άνθρωπο, όπως συστηματικά έχει κάνει στο παρελθόν ο ίδιος με πολλούς πολιτικούς του αντιπάλους και μετά είδαμε πώς τα μάζευε. Εμείς, λοιπόν, περιμέναμε, γιατί θεωρήσαμε ότι υπάρχει ένα σενάριο να θέλει να κάνει συμψηφισμό η Νέα Δημοκρατία στην υπόθεση Λιάκου. Την επόμενη, όμως, ημέρα, αυτά τα οποία βγήκαν στη δημοσιότητα είναι συγκλονιστικά. Εδώ πρέπει να απαντηθούν ερωτήματα. Ο άνθρωπος που λέει “είμαι κατά των απευθείας αναθέσεων και των στημένων διαγωνισμών και των δήθεν διαγωνιστικών διαδικασιών”, είναι πρωταγωνιστής σε αυτές τις πρακτικές. Άρα, εδώ, μιλάμε για μεγάλο ηθικό και πολιτικό θέμα. Δεν είναι ένας άσχετος. Είναι το νούμερο 2 του κόμματος του κ. Τσίπρα».

Επιπλέον, περιέγραψε τη σύγκρουση συμφερόντων καθώς ήταν συνέταιροι με τον δήμαρχο Στυλίδας που ανέθετε τα έργα αλλά και τις εξόχως προβληματικές διαδικασίες κατακύρωσης των έργων σε τεχνικές εταιρείες συμφερόντων Χατζηγιαννάκη.

«Έγινε μία ανάθεση με κλειστή διαδικασία, άρα δεν έγινε ανοικτός διαγωνισμός, δεν κλήθηκαν εταιρείες να πάρουν μέρος, είναι μια κλειστή διαδικασία, όπου κατά ένα μαγικό τρόπο παίρνουν μέρος τρεις εταιρείες. Οι δύο εταιρείες είναι του κ. Χατζηγιαννάκη, οι οποίες καταθέτουν εγγυητικές επιστολές από την ίδια ασφαλιστική εταιρεία, την ίδια ημερομηνία, με διαδοχική αρίθμηση. Πιθανόν και από τον ίδιο υπολογιστή. Η τρίτη εταιρεία δεν καταθέτει καμία προσφορά.*Είναι εταιρεία που κατά το παρελθόν της έχει δώσει πολλά έργα ο κ. Χατζηγιαννάκης, όταν ήταν δήμαρχος», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ζήτησε την παραίτηση των κυρίων Λιάκου, Χατζηγιαννάκη.

«Οι αρχές μου και οι αξίες μου δεν είναι αλά καρτ, ούτε ευέλικτες. Για εμένα σήμερα πρέπει να παραιτηθούν και ο κ. Λιάκος και ο κ. Χατζηγιαννάκης. Για να μάθουν κάποιοι να σέβονται τα χρήματα του ελληνικού λαού, ό,τι χρώμα και αν είναι η πολιτική φανέλα που φορούν», πρόσθεσε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Πολιτική αλλαγή σημαίνει ήττα της Νέας Δημοκρατίας»

Απαντώντας στη χθεσινή ανακοίνωση της ΕΛΑΣ περί «πρόθυμης συνδρομής του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία», επισήμανε:

«Ο κ. Τσίπρας πέταξε ένα πυροτέχνημα για να κρύψει τα φαινόμενα διαφθοράς και ατιμωρησίας που αποκαλύφθηκαν και αφορούν το κόμμα του. Αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτική αλλαγή σημαίνει ήττα της Νέας Δημοκρατίας και η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Νίκη για εμάς είναι η πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Αυτός είναι ο αγώνας μας και κανένας άλλος. Όμως, για να τα πούμε καθαρά τα πράγματα. Σε τέτοια φαινόμενα, είμαστε αμείλικτοι, όποιον κι αν αφορούν. Οπότε ας αφήσουν τα πυροτεχνήματα, τα σενάρια κι ας απαντήσουν στα αμείλικτα ερωτήματα που υπάρχουν. Και το λέω ξανά, δεύτερη φορά. Πρέπει να παραιτηθεί και ο κ. Λιάκος και ο κ. Χατζηγιαννάκης, γιατί και οι δύο είναι βαριά εκτεθειμένοι».

Για το ιδιωτικό χρέος και τα funds

Ο κ. Ανδρουλάκης ερχόμενος στο θέμα του ιδιωτικού χρέους κατέδειξε την πολιτική αναξιοπιστία των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα που πριμοδότησαν την ασυδοσία των funds με τους νόμους των κυβερνήσεων τους.

«Funds για αγορά “κόκκινων” δανείων ήρθαν στην Ελλάδα πρώτη φορά επί πρωθυπουργίας του κ. Τσίπρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με νόμο δικό του ήρθαν στην Ελλάδα. Δεν υπήρχαν πριν funds στην Ελλάδα που αγόραζαν “κόκκινα” δάνεια. Μπορώ να μην απαντήσω, όταν πάει σε κανάλι στη Μεσσηνία και λέει “να τελειώσουν τα ψέματα, δεν πούλησα ούτε ένα ευρώ “κόκκινα” δάνεια” κι έχει πουλήσει 20 δισ.; Δηλαδή, είναι δυνατόν να λένε τέτοια ψέματα στον ελληνικό λαό; Δεν το δέχομαι. Και πάμε στη Νέα Δημοκρατία και τον κ. Πιερρακάκη. Δεν πρέπει να απολογηθεί ο κ. Μητσοτάκης; Ο κ. Πιερρακάκης πριν λίγες ημέρες παραδέχτηκε στη Βουλή ότι είναι ασύδοτη η αγορά των “κόκκινων” δανείων. Και τι έκαναν 7,5 χρόνια που έχουν περάσει δάνεια σε δευτερογενή και τριτογενή αγορά σε funds; Δεν τους βρίσκουν οι δανειολήπτες. Τους εκβιάζουν, είναι σε ομηρία. Καταστρέφονται. Το άρθρο 23 που ήρθε στη Βουλή, τι ήταν τελικά; Αποσύρθηκε διότι βγήκαμε στα κεραμίδια στη Βουλή, όπως και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είμαστε στη Βουλή και δίνουμε αγώνες. Τι ήταν το άρθρο 23; Δωράκι Κυριάκου Πιερρακάκη και Κυριάκου Μητσοτάκη στα funds».

Για την πορεία της οικονομίας

Αναφορικά με την πορεία της οικονομίας, ο κ. Ανδρουλάκης επέμεινε ότι μετά το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπει στην κάταψυξη και επικαλέστηκε τις προβλέψεις της Κομισιόν που είναι σε αντίθεση με τα στοιχεία της κυβέρνησης.

«Λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα έχουμε ανάπτυξη 2,3% και επενδυτικό άλμα 7,9%. Για την ίδια χρονιά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 1,5%, δηλαδή 0,8% κάτω, και αύξηση των επενδύσεων μόλις 2,5%. Δηλαδή, 5,4% κάτω σε επίπεδο επενδύσεων λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιος λέει την αλήθεια; Ο Πρωθυπουργός ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Επιτρέψτε μου να εμπιστεύομαι περισσότερο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα, το αναπτυξιακό σχέδιο είναι σαθρό. Πού στηρίχθηκε; Στα ευρωπαϊκά χρήματα των 80 δισ. -Κοινή Αγροτική Πολιτική, Ταμείο Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ-. Και τώρα που τα χρήματα λιγοστεύουν λόγω του τέλους του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πάμε; Στο ψυγείο».

Για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης

Σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης υπογράμμισε πως «νομικά η Τουρκία δεν κερδίζει κάτι. Δεν θα μπορούσε, άλλωστε, γιατί είναι παράνομο το τουρκολιβυκό μνημόνιο, όχι μόνο για εμάς, για όλον τον κόσμο. Τι κέρδισε η Τουρκία; Η Τουρκία κέρδισε πολιτικά το εξής: ότι ενώ πριν από αυτό που έγινε με τους Γάλλους, κάναμε ανάλογα έργα χωρίς καμία ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία, τώρα θα λέει: “οι Γάλλοι το έκαναν το 2026, βρείτε να το κάνουν οι Ιταλοί και κάποιοι άλλοι, διότι θέλω ενημέρωση”.

Ενημέρωνε ποτέ κάποιος την Τουρκία σε ανάλογα έργα στο παρελθόν σε θαλάσσιες ζώνες που είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της χώρας μας; Ποτέ. Άρα, η Τουρκία πέτυχε να ξεκινήσει μια νέα φάμπρικα. Διαφωνώ με αυτό. Όφειλα να το πω; Όφειλα. Το είπα και το πιστεύω. Το καλώδιο πρέπει να ποντιστεί με τους όρους και τους κανόνες που διέπουν το Διεθνές Δίκαιο. Άρα, καμία ενημέρωση προς την Τουρκία».

Για τα πολιτικά διακυβεύματα και τις μετεγγραφές

Κλείνοντας σχετικά με τα πολιτικά διακυβεύματα, υπογράμμισε: «Θέλουμε να αλλάξουν τα πράγματα; Εάν ψηφίσετε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, η ψήφος σας χάθηκε. Τα κόμματα διαμαρτυρίας δεν ενδιαφέρονται να κυβερνήσουν. Ενδιαφέρονται να είναι κάποια μικρά κλειστά μαγαζιά».

«Μπορούμε να νικήσουμε; Ναι, μπορούμε, γιατί η κοινωνία έχει προβλήματα, η κοινωνία δεν έχει αποφασίσει, η κοινωνία σκέφτεται “είναι όλοι το ίδιο;”, “υπάρχει κάτι διαφορετικό;”.

Της απαντάω: “ναι”. Υπάρχει κάτι διαφορετικό και είναι η προσπάθεια που κάνουμε. Γιατί δεν είναι πελατειακή, είναι προγραμματική, έχει πολιτικό προσωπικό, έχει μηδενική ανοχή στη διαφθορά και δεν έχει εξαρτήσεις. Και αξίζει να την εμπιστευτείτε για να αλλάξουμε τα πράγματα στη χώρα. Εγώ δεν χτυπώ κανέναν κάτω από το τραπέζι, κάτω από τη ζώνη, ούτε κάνω παιχνίδια παρασκηνίου. Θα κάνω αυτό που κάνω σε όλη μου την πολιτική ζωή: Εκστρατεία στην κοινωνία. Χθες ήμουν στην Καβάλα. Πήγα σε ελαιουργεία, σε οινοποιεία, συζήτησα με τοπικούς παραγωγούς. Αυτές τις δέκα ημέρες το ΠΑΣΟΚ σαρώνει την Ελλάδα και μιλάει για την Ελλάδα της εξωστρέφειας, της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας».

Ερωτηθείς σχετικά με τα πολιτικά και ιδεολογικά κριτήρια για την επιστροφή ή ένταξη στελεχών στο ΠΑΣΟΚ και για την κατεύθυνση της διεύρυνσης – αν δηλαδή κοιτάζει μόνο προς τα αριστερά ή και προς τα δεξιά -είπε:

«Το ΠΑΣΟΚ έχει έναν στόχο, τη νίκη στις εκλογές. Γιατί στόχος μας είναι να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα. Δεν είναι κομματικός στόχος. Για μένα είναι ένας εθνικός στόχος, κοινωνικός, ένας στόχος που αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη, την εθνική αξιοπρέπεια, και το να οικοδομήσουμε εν τέλει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Με κανόνες, με θεσμούς, χωρίς ατιμωρησία, χωρίς να νιώθουν οι πολίτες ότι οι ισχυροί οικονομικά και πολιτικά πάντα είναι σε ένα πέπλο προστασίας ό,τι κι αν κάνουν. Πρέπει ξανά να κάνουμε μια ποιοτική δημοκρατία. Αυτό είναι το όραμά μου, αυτός είναι ο στόχος μου και γι’ αυτό παλεύω. Σ’ αυτόν λοιπόν τον στόχο, όταν στρατεύονται άνθρωποι από άλλα κόμματα, από άλλους πολιτικούς χώρους, με τιμά και μας τιμά. Και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι, ακόμη και άστοχες δηλώσεις που κάναν στο παρελθόν, μόνοι τους τις ανασκεύασαν και όταν χρειάστηκε ζήτησαν συγγνώμη. Άρα το κόμμα μας είναι ανοιχτό και προς δύο κατευθύνσεις, αλλά όχι μόνο πολιτικά, και κοινωνικά. Δηλαδή, ψηφοφόροι, άνθρωποι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Κομμουνιστικό Κόμμα, άλλα κόμματα».

Σχετικά με όσα ανέφερε ο Απόστολος Πάνας που παραιτήθηκε πριν από λίγες ημέρες, αφήνοντας αιχμές κατά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, σχολίασε:

«Η αξιοπρέπεια και η αξιοπιστία στην πολιτική είναι κόσμημα για τον πολιτικό και εγώ δεν πρόκειται να τα αφαιρέσω απ’ την πολιτική μου πορεία για κανέναν λόγο, ό,τι κι αν συμβεί στο μέλλον. Όταν κάνουμε συνέδριο με 5.500 συνέδρους και υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση, την οποία έχεις ψηφίσει, και βγαίνεις μετά από κάποιους μήνες και αναιρείς την ψήφο σου -και είσαι εν ενεργεία βουλευτής- δεν απολογούμαι εγώ, ούτε δικαιολογώ τα αδικαιολόγητα. Ο συγκεκριμένος κύριος πρέπει να τα δικαιολογήσει.

Έγινε συνέδριο, βγήκε μια απόφαση, την ψήφισε. Δεν είναι ένα τυχαίο στέλεχος, είναι εν ενεργεία βουλευτής. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που κάνει συνέδρια, εκλογή στη βάση. Εγώ δεν διορίστηκα πρόεδρος. Με εξέλεξαν με συμμετοχή άνω των 300.000 πολιτών. Δύο φορές έχω κάνει συνέδρια ανοιχτά, δημοκρατικά, που εκφράστηκαν όλες οι τάσεις του ΠΑΣΟΚ και πήραμε αποφάσεις για όλα τα θέματα, όπως για την πολιτική στρατηγική. Δεν μπορείς λοιπόν τη μία να ψηφίζεις και να διεκδικείς κάτι και μετά να διεκδικείς το ακριβώς αντίθετο, και να είσαι και βουλευτής που το ΠΑΣΟΚ σε έχει τιμήσει».