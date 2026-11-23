«Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα στόχο, την πολιτική αλλαγή. Δεν υπάρχει άλλος στόχος. Γι’ αυτό κάνουμε όλες τις προγραμματικές προτάσεις μας. Να μην μείνει η ίδια πολιτική της ΝΔ», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε για τον πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου το απόγευμα όπου παρουσιάστηκαν οι δράσεις των επόμενων ημερών για την ανάδειξη των προτάσεων του σχετικά με την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «οι ανέξοδες κι αόριστες υποσχέσεις, να διχάζεις, να λαϊκίζεις, είναι ο εύκολος δρόμος – κι είδαμε τα χαΐρια μας. Αδιέξοδα, προβλήματα, ανισότητες, υποβάθμιση δικαιωμάτων, θεσμών» και προσέθεσε πως η θετική κρίση του λαού στις εκλογές με την επιβράβευση του ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη δυνατότητα να γίνουν πράξη όσα προτείνει και να πραγματοποιηθεί η πολιτική αλλαγή. «Όλα περνάνε από την ήττα της ΝΔ, με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Ο Τσίπρας λέει ότι δεν πούλησε ούτε ένα ευρώ δάνεια στα funds και πούλησε 20 δισ.»

Επιπλέον όταν ρωτήθηκε για την αντιπαράθεση με την ΕΛ.Α.Σ. και τον Αλέξη Τσίπρα κατέστησε σαφές ότι «θα απαντάμε όπου πρέπει κι όπως πρέπει. Δεν θα μένει τίποτα αναπάντητο» κι επισήμανε πως το ΠΑΣΟΚ ψήφισε τη συγκρότηση της Εξεταστικής για τα «κόκκινα δάνεια», την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή γιατί δεν είναι επικοινωνιακό θέμα αλλά αφορά δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους βυθισμένους στην απελπισία.

«Δεν πρέπει κάποιοι επιτέλους να απολογηθούν; Τι θέλει ο κ. Τσίπρας; Να τον ακούμε να λέει ότι δεν πούλησε ούτε 1 ευρώ δάνεια και πούλησε 20 δισ. Ή να λένε στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. ότι δεν φταίει ο κ. Τσίπρας, αλλά ο νόμος του 2003. Από το 2003 μέχρι σήμερα, υπήρχαν funds στην Ελλάδα; Όχι. Τα funds ήρθαν μετά τον νόμο που ψήφισαν τότε στη Βουλή. Δεν έχει να κάνει με πολιτική αντιπαράθεση, αλλά με την αλήθεια. Κάποιοι θα μάθουν ότι η αλήθεια θα ακούγεται. Δεν είναι κάτι υποκειμενικό», παρατήρησε ο κ. Ανδρουλάκης και υπογράμμισε: «Έχουμε ως πολιτική επιλογή να λέμε, με όποιο κόστος, για πολιτική αλλαγή προς όφελος της κοινωνίας. Και θα συνεχίσουμε για να πετύχουμε τον στόχο».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε και τις ενστάσεις που διατυπώνονται για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι έχουν έρθει και από την Αριστερά, και από το Κέντρο, ακόμη και από την Κεντροδεξιά. Μίλησε για δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν κάποιος εντάσσεται στο ΠΑΣΟΚ να βάλλεται με κάθε δυνατό και αδύνατο τρόπο και θυμίζεται μέχρι και η τελευταία του δήλωση προ 20 ετών και ξεχνιούνται δηλώσεις άλλων, όπως «ο Μητσοτάκης είναι μπροστινός των καρτέλ».

Όσον αφορά τη σημαία του Πολυτεχνείου και τους διαξιφισμούς που καταγράφηκαν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «δεν είναι πεδίο κομματικών και μικροκομματικών αντιπαραθέσεων» και σημείωσε: «Ως νέος άνθρωπος έχω νιώσει το ρίγος να την κρατάς. Επιτρέψτε μου ως την ελάχιστη τιμή σε αυτούς που θυσιάστηκαν, να μην μπω σ’ αυτή τη συζήτηση. Θεωρώ απαράδεκτο αυτό που έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Κάποιοι αντί να απαντάνε στον κ. Γεωργιάδη και στις αθλιότητες που είπε εις βάρος του αγώνα των νέων το ‘73, να επιτίθενται στο ΠΑΣΟΚ».

«Και το πρόγραμμα μας θα παρουσιάζουμε και στην κυβέρνηση απαντάμε. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τα δύο μέχρι την ημέρα που θα προκηρυχθούν εκλογές», υπογράμμισε.