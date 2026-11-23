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Tο «Κάμπινγκ» επιστρέφει με νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00 και η έντονη αντίδραση του Τάσου οδηγεί κάποιους στο νοσοκομείο.

Ιορδάνης και Σοφοκλής μεταφέρουν τη Βιβή και τον Πέτρο, που έχουν τραυματιστεί, στο κτηνιατρείο του «Γάτα» για τις πρώτες βοήθειες.

Ο Τάσος παρότι γεμάτος τύψεις για όσα έκανε, παραμένει ανένδοτος στην απόφασή του να εμπλακεί οικειοθελώς στο ξέπλυμα.

Η δουλειά, ωστόσο, έχει τελειώσει και ο Ιορδάνης είναι έτοιμος να πάρει τους δικούς του και να φύγουν.

Η Μαριάννα δεν υποδέχεται με χαρά αυτή την εξέλιξη.

Κι ενώ όλα δείχνουν πως τα πράγματα αρχίζουν να παίρνουν τον δρόμο τους, η Αλέκα κάνει ξανά την εμφάνισή της, εκπροσωπώντας τους μαφιόζους, με μια ιδιαίτερα δελεαστική πρόταση!

Δείτε εδώ το trailer: