Αλλαγή στη στρατηγική της και άμεση επιστροφή στη μυθοπλασία βρίσκεται σε εξέλιξη στην ΕΡΤ υπό το βάρος των χαμηλών τηλεθεάσεων και της «εξαφάνισης» του ERTflix, σύμφωνα με την Reallife.

Η τηλεθέαση της ΕΡΤ1 κατά το πρώτο δίμηνο της σεζόν παρουσιάζει σημαντική μείωση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι και φτάνει σχεδόν το 50%, με 3,5% φέτος έναντι 5,3% πέρυσι στο σύνολο του κοινού. Παράλληλα, σε αποδόμηση έχει μπει και το ERTflix που δεν μετρά πλέον τα εκατομμύρια views όπως διαφήμιζε η ΕΡΤ για τις σειρές της τις προηγούμενες σεζόν.

Η στρατηγική της σχεδόν απόσυρσης από την παραγωγή νέων σειρών έχει υψηλό τίμημα για τις επιδόσεις της ΕΡΤ, που σπεύδει τώρα να την αναθεωρήσει κάνοντας στροφή στο περιεχόμενο και εγκρίνοντας παραγωγές μυθοπλασίας.

Μετά την κακή… σοδειά τηλεθέασης, η δημόσια τηλεόραση ετοιμάζει τον «Μαύρο τρύγο». Αυτός είναι ο τίτλος της νέας σειράς που είναι ανάμεσα στις επικρατέστερες για να πάρουν «πράσινο φως» από την ΕΡΤ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για σειρά εποχής αρκετών επεισοδίων, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Γιάννης Σκαραγκάς που έχει συνεργαστεί με τη δημόσια τηλεόραση στο «Κάνε ότι κοιμάσαι». Η σειρά βρίσκεται σε τελικό στάδιο επιλογής και αναμένεται να περάσει σύντομα από το Δ.Σ. της ΕΡΤ για να πάρει την επίσημη ανάθεση. Ανάμεσα στους ηθοποιούς που έχουν προταθεί στο καστ είναι ο Γιώργος Γάλλος, η Κατερίνα Παπουτσάκη και η Βίκυ Βολιώτη.

Σε προχωρημένο στάδιο, επιπλέον, είναι οι συζητήσεις της ΕΡΤ με τον Σωτήρη Τσαφούλια για την ελληνοποίηση της σειράς «In treatment» του HBO. Για τον κεντρικό ρόλο του ψυχοθεραπευτή που υποδέχεται ασθενείς στον καναπέ του προορίζεται ο στενός συνεργάτης του Σ. Τσαφούλια, Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης.