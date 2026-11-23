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Συγκλονίζουν οι εικόνες από τη στιγμή που οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης μπαίνουν στο διαμέρισμα-«αχούρι» στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, έπειτα από τηλεφώνημα γειτόνων ότι υπάρχουν μέσα σε αυτό δυο μικρά παιδιά ηλικίας που κλαίνε για ώρες.

Στο βίντεο αρχικά διακρίνεται το σπίτι το οποίο είναι σε άθλια κατάσταση με σκουπίδια, ρούχα, άπλυτα πιάτα και βρωμιές, ενώ ακούγονται τα κλάματα του δίχρονου αγοριού. Ένας αστυνομικός προσπαθεί να ηρεμήσει το αγοράκι λέγοντάς του «μην κλαις», ενώ η 4χρονη αδελφή του κάθεται ήρεμη δίπλα στο κρεβάτι, με έναν ένστολο να της λέει: «πάμε τώρα να βρουμε τη μαμά»

Δείτε το βίντεο:

Κατεπείγουσα κοινωνική έρευνα

Κατεπείγουσα κοινωνική έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης των δύο μικρών παιδιών, διέταξε η Εισαγγελία.

Την ίδια ώρα, υπό κράτηση παραμένουν η 22χρονη μητέρα από τη Συρία και ο 25χρονος σύντροφός της από την Παλαιστίνη. Οι δύο τους αναμένεται να οδηγηθούν την Τετάρτη στο Αυτόφωρο, προκειμένου να δικαστούν για την κατηγορία της από κοινού και κατ’ εξακολούθηση έκθεσης ανηλίκων.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (21/11), όταν γείτονες άκουσαν τα παιδιά να κλαίνε επί ώρες και ειδοποίησαν την Άμεση Δράση.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο αναγκάστηκαν να παραβιάσουν την πόρτα του διαμερίσματος, καθώς δεν υπήρχε ανταπόκριση. Στο εσωτερικό εντόπισαν τα δύο παιδιά στο πάτωμα, ανάμεσα σε ρούχα, σκουπίδια και ακαθαρσίες.

Από το ίδιο βράδυ, τα δύο ανήλικα φιλοξενούνται στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, έπειτα από εισαγγελική εντολή.