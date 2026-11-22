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Ένα σοβαρό περιστατικό με δύο μικρά παιδιά, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης το βράδυ του Σαββάτου (21/11), στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με το Thestival.gr, στις 23:15 το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε τηλεφώνημα για έντονα κλάματα μικρών παιδιών που ακούγονταν από διαμέρισμα πολυκατοικίας στους Αμπελόκηπους. Όπως ανέφερε ο καλών, τα κλάματα ακούγονταν από τις 17:00 το απόγευμα.

Στο σημείο έσπευσε περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί πλησίασαν την πόρτα του διαμερίσματος και διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό βρίσκονταν παιδιά που έκλαιγαν ασταμάτητα. Προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί τους, χωρίς αποτέλεσμα.

Έσπασαν την πόρτα οι αστυνομικοί

Οι γείτονες δεν γνώριζαν τους ενοίκους του διαμερίσματος, καθώς είχαν εγκατασταθεί πρόσφατα στην πολυκατοικία, ούτε διέθεταν κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος έδωσε εντολή να ανοίξει η πόρτα. Ακολούθησαν τηλεφωνικές κλήσεις σε αρκετούς κλειδαράδες, χωρίς όμως να βρεθεί κάποιος διαθέσιμος.

Τα λεπτά περνούσαν και τα κλάματα των παιδιών γίνονταν ολοένα πιο έντονα. Μπροστά στο ενδεχόμενο να κινδυνεύει η ζωή τους, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να παραβιάσουν την πόρτα.

Μπαίνοντας στο διαμέρισμα, αντίκρισαν δύο μικρά αδερφάκια, ένα κοριτσάκι 4 ετών και ένα αγοράκι 2 ετών, να κλαίνε γοερά. Το αγοράκι ήταν λερωμένο με ακαθαρσίες, ενώ το πάτωμα του σπιτιού ήταν γεμάτο σκουπίδια, ρούχα και διάφορα αντικείμενα.

Οι αστυνομικοί φρόντισαν αμέσως τα παιδιά. Άλλαξαν την πάνα του δίχρονου αγοριού, του φόρεσαν καθαρά ρούχα και στη συνέχεια μετέφεραν τα δύο αδέρφια στο Τμήμα Δίωξης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων.

Συνελήφθησαν η μητέρα τους και ο σύντροφός της

Λίγη ώρα αργότερα εμφανίστηκαν στο αστυνομικό τμήμα η 22χρονη μητέρα των παιδιών και ο 25χρονος σύντροφός της. Οι εξηγήσεις που έδωσαν δεν κρίθηκαν επαρκείς από τις Αρχές και συνελήφθησαν με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Πρόκειται για έναν 25χρονο από την Παλαιστίνη και μια 22χρονη από τη Συρία.

Με εντολή του Εισαγγελέα Ανηλίκων, τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Τμήμα Υποδοχής Εγκαταλελειμμένων Ανηλίκων του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.