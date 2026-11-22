Πέντε ανήλικοι στη Φλώρινα προχώρησαν σε φθορές σε μηχανήματα με κερματοδέκτη, όπως και σε κλοπή εκατοντάδων ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αρχών. Επιπλέον, ένας ακόμα ανήλικος, κάτω των 12 ετών, προσήχθη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, αλλά δεν συνελήφθη.

Συγκεκριμένα, οι ανήλικοι φέρεται να προκάλεσαν φθορές χρηματικής αξίας περίπου 1.200 ευρώ σε τέσσερα μηχανήματα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και να αφαίρεσαν περίπου 876 ευρώ από άλλα επτά.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας των ανηλίκων, συνολικά έξι γονείς και ένα άτομο που ασκεί την επιμέλεια σε δύο ανήλικα, ενώ αναζητούνται στα όρια του αυτοφώρου ακόμη δύο γονείς.

Όλα έγιναν το απόγευμα του Σαββάτου, όταν οι ανήλικοι εισήλθαν διαδοχικά στο κατάστημα ιδιοκτησίας 52χρονου και προκάλεσαν τις φθορές κλοτσώντας τα μηχανήματα αλλά και βάζοντας φωτιά. Στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενοι τις φθορές που είχαν προκαλέσει και χρησιμοποιώντας ειδικό κλειδί που εντόπισαν στον χώρο του καταστήματος, κατάφεραν -σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση των Αρχών- να ανοίξουν κερματοδέκτες από άλλα επτά παιχνιδομηχανήματατα και να αφαιρέσουν το συνολικό χρηματικό ποσό των 876,20 ευρώ, το οποίο βρέθηκε και αποδόθηκε στον νόμιμο κάτοχό του.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.