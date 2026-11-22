Δηλώσεις στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» παραχώρησε ο Αργύρης Αγγέλου, με αφορμή τη συμμετοχή σε θεατρική παράσταση την εφετινή σεζόν

Ο γνωστός ηθοποιός παραδέχθηκε πως «δεν είμαι από τους πολύ τυχερούς ανθρώπους που του ήρθαν όλα. Μου ήρθαν όμως κάποιες ευκαιρίες στη ζωή μου, που εκεί είχα τύχη όντως, αλλά αυτές τις αξιοποίησα με πάρα πολύ κόπο. Δεν είναι ότι αυτές οι ευκαιρίες, που μου δόθηκαν, μου έφεραν και άλλες πενήντα».

«Κάναμε το Παρά Πέντε και μετά δεν είχα πρόταση για την τηλεόραση. Άρα έπρεπε να ξεκινήσω ξανά από την αρχή. Είναι ωραία τα πράγματα να κατακτιούνται με πολλή δουλειά και με πολύ αγώνα και με τα χρόνια» συνέχισε.

«Γιατί κάποια στιγμή κοιτάς πίσω και λες ότι έχεις ένα δισάκι με 27 χρόνια στη δουλειά, τα οποία δεν είναι αστείο πια» κατέληξε ο Αργύρης Αγγέλου.