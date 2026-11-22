Καλεσμένος στο νέο επεισόδιο του vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς;» με τον Θεολόγο Ηλιού βρέθηκε ο Γιώργος Λιβάνης, μιλώντας ανοιχτά για τον χωρισμό του από την Ανδρομάχη, τη σχέση του με τον γιο του, καθώς και τις κρίσεις πανικού που βίωσε στο παρελθόν, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως είχε καταρρεύσει επί σκηνής, την περίοδο που εμφανιζόταν στο πλευρό του Νίκου Οικονομόπουλου.

«Έχω πάθει κρίση πανικού πάνω στην πίστα. Ήταν μια αγχώδης διαταραχή που περνούσα σε μια περίοδο πριν από τέσσερα-πέντε χρόνια. Ήμουν σε ένα tour με 70 lives. Είχα και τα μπουζούκια και αυτό το πράγμα λίγο με είχε αποσυντονίσει. Ήταν μια στιγμή που δεν τη θυμάμαι και καλά. Κατέρρευσα και με πήραν από την πίστα. Ήμουν με τον Νίκο Οικονομόπουλο, ήρθε ο άνθρωπος, με βοήθησε. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που θυμάμαι να μπαίνει στο καμαρίνι μου, γιατί μετά από εμένα έβγαινε ο Νίκος. Απλά ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και όλο αυτό το πράγμα, με τη σκέψη ότι θα τα καταφέρω, δεν θα τα καταφέρω, με στρέσαρε», δήλωσε ο τραγουδιστής.

Τι είπε για την Ανδρομάχη

Όσο για το τέλος της σχέσης του με την Ανδρομάχη, ο τραγουδιστής ξεκαθάρισε πως όσα νιώθει και θέλει να πει βρίσκονται μέσα στους στίχους του νέου του κομματιού, με τίτλο «Τελειώσαμε Λοιπόν».

«Νομίζω ότι το τραγούδι τα λέει όλα. Είναι ένα τραγούδι το οποίο, τη στιγμή που το άκουσα, ένιωσα ότι πρέπει να το κάνω. Πολλές φορές αυτά που νιώθουμε οι τραγουδιστές τα εκφράζουμε με τα λόγια που γράφουν οι συνθέτες. Ο συνθέτης λέγεται Αλέξης Σέρκος. Οπότε, νομίζω ότι πιο πασιφανές από το τραγούδι δεν μπορεί να είναι. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό. Το τραγούδι που έβγαλα τα λέει όλα», ανέφερε ο Γιώργος Λιβάνης.

«Το τραγούδι αυτό εγώ το άκουσα μέσα στο καλοκαίρι. Ήρθε στο σπίτι μου ο Αλέξης Σέρκος, μου έβαλε το “Τελειώσαμε Λοιπόν” χωρίς να του έχω πει τίποτα. Γι’ αυτό σου λέω ότι δεν είχα μιλήσει με κανέναν, δεν είχα κάνει τίποτα. Χωρίς να ξέρει ο άνθρωπος τι έχω εγώ, ήταν το πρώτο τραγούδι που άκουσα. Του λέω “ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτό είναι το τραγούδι μας”», πρόσθεσε.

«Πάντα ένιωθα ότι θέλω να κάνω οικογένεια»

Ο Γιώργος Λιβάνης εξομολογήθηκε πως η δημιουργία οικογένειας ήταν κάτι που επιθυμούσε από νεαρή ηλικία και πως δεν θεωρεί ότι βιάστηκε να γίνει πατέρας. «Έγινα πατέρας σε μικρή ηλικία, για τα σημερινά δεδομένα, γιατί ο μπαμπάς μου εμένα με έκανε στα 23. Πάντα ένιωθα ότι θέλω να κάνω οικογένεια. Παράλληλα με τη μουσική μου πορεία, όταν ξεκίνησα, είχα πάει να γίνω παιδαγωγός σε ιδιωτικό κολέγιο και πάντα είχα αγάπη για τα παιδάκια. Όπου υπήρχε ένα πάρτι, έπαιζα με τα παιδάκια. Γενικά επικοινωνώ καλά με τα παιδιά. Προτιμώ να μιλάω με παιδιά παρά με μεγάλους κάποιες φορές», τόνισε.

«Με τον γιο μου γίνεται μεγάλο πανηγύρι. Περνάω τέλεια. Ήμουν έτοιμος να γίνω πατέρας και δεν ξεχνάω αυτή την περίοδο της ζωής μου καθόλου. Προσπαθώ να περάσω στον Γεράσιμο το μέτρο. Αν πάμε να πάρουμε ένα παιχνίδι, θα πάρουμε ένα και όχι πέντε», συμπλήρωσε ο γνωστός τραγουδιστής.

Επίσης, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει επιδιώξει να προκαλέσει για να προβληθεί η προσωπική του ζωή. «Δεν έχω κάνει τίποτα, μα τίποτα, το οποίο να έχει γίνει φτιαχτά. Ό,τι συμβαίνει, συμβαίνει επειδή μάλλον απασχολεί αυτό το πράγμα. Όταν κάνεις κάτι και έχεις μια αναγνώριση για τη δουλειά σου, δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Από εκεί και πέρα, εκτός από μια μικρή περίοδο της ζωής μου που ίσως ήθελα κι εγώ λίγο να προβληθώ, να το κάνω για να δουν οι άνθρωποι το πρόσωπό μου, δεν έχω προσπαθήσει να κάνω κάτι, να προκαλέσω για να προβληθώ. Πάντα ό,τι κάνω, το κάνω με τη μουσική μου. Από εκεί και πέρα, ό,τι γίνεται, το διαχειρίζομαι», σημείωσε.