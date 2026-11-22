Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Χειροπέδες σε έναν 44χρονο πέρασαν το μεσημέρι του Σαββάτου (21/11) στην Αθήνα στελέχη της της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για υπόθεση διακίνησης πλαστών έργων τέχνης και διακεκριμένης απάτης, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ενώ αναζητείται ένας ακόμη 49χρονος συνεργός του.

Αφορμή για την έρευνα των αρχών στάθηκε καταγγελία, βάσει της οποίας σε διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησιών είχαν βγει προς πώληση δύο έργα τέχνης αποδιδόμενα σε γνωστό ζωγράφο, τα οποία φέρονταν να είναι πλαστά και να συνοδεύονται από ψευδή πιστοποιητικά γνησιότητας.

Κατά την εξέλιξη της προανάκρισης και την ανάλυση των στοιχείων, διαπιστώθηκε πως τα συγκεκριμένα κομμάτια δεν αποτελούσαν μεμονωμένη περίπτωση, αλλά εντάσσονταν σε ευρύτερη δράση κατασκευής και εμπορίας πλαστών έργων τέχνης, τα οποία πλαισιώνονταν συστηματικά από πλαστές βεβαιώσεις γνησιότητας και πιστοποιητικά.

Βρέθηκαν 97 χρυσές λίρες και πίνακες γνωστών ζωγράφων

Στο πλαίσιο των ερευνών, χθες (21/11), οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 44χρονο -ο οποίος φέρεται να δρούσε κατ’ εντολή και για λογαριασμό του 49χρονου- να έχει στην κατοχή του έξι έργα τέχνης που αποδίδονταν στον ίδιο ζωγράφο, έτοιμα να διατεθούν προς πώληση έναντι 5.150 ευρώ συνολικά.

Ακολούθησαν έρευνες σε σπίτια, όπου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

35 έργα τέχνης αποδιδόμενα σε γνωστούς Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες,

2.750 ευρώ,

97 χρυσές λίρες,

4 χρυσά γαλλικά νομίσματα και

2 πολύτιμοι λίθοι.

1,7 εκατ. ευρώ η συνολική αξία των έργων, εφόσον ήταν γνήσια

Τα έργα που κατασχέθηκαν τέθηκαν υπόψη ιστορικού τέχνης και τεχνοκριτικού, εξειδικευμένης στην εκτίμηση και ασφάλιση έργων τέχνης, η οποία αποφάνθηκε πως πρόκειται για πλαστά έργα, που αποτελούν απομιμήσεις έργων γνωστών δημιουργών και μη αυθεντικά. Μάλιστα, κατά την εκτίμησή της, αν τα συγκεκριμένα έργα ήταν γνήσια, η συνολική τους αξία θα άγγιζε περίπου το 1.700.000 ευρώ. Για τη διακρίβωση της γνησιότητας των έργων τέχνης και των συνοδευτικών πιστοποιητικών τους, διορίστηκε πραγματογνώμονας προκειμένου να διενεργήσει σχετική πραγματογνωμοσύνη.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα, την ώρα που οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να χαρτογραφηθεί ολόκληρο το εύρος του κυκλώματος και να διαπιστωθεί τυχόν συμμετοχή και άλλων συνεργών.