Σοβαρή συμπλοκή μεταξύ νεαρών συνέβη τα μεσάνυχτα στον Βόλο, με απολογισμό τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων, ηλικίας 17 έως 20 ετών, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Κατά πληροφορίες της ιστοσελίδας gegonotanews, το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα σε πάρκο πλησίον του νοσοκομείου. Εκεί, μια παρέα περίπου 10 ατόμων δέχθηκε αιφνιδιαστική, «καταδρομική» επίθεση από πολυπληθή ομάδα σχεδόν 50 ατόμων, οι οποίοι, οπλισμένοι με καδρόνια και στυλιάρια, επιτέθηκαν αδιακρίτως σε όποιον βρέθηκε στον δρόμο τους.

«Θα πληρώσεις»: Το παρασκήνιο της καταδρομικής επίθεσης

Στο στόχαστρο της επίθεσης φέρεται να βρισκόταν ένας 20χρονος, ο οποίος νωρίτερα την ίδια ημέρα είχε διαπληκτιστεί και έρθει στα χέρια με τρεις άλλους νεαρούς, δεχόμενος στη συνέχεια απειλητικά μηνύματα πως θα «πληρώσει» για τον ξυλοδαρμό.

Αργά το βράδυ, ενώ βρισκόταν με την παρέα του στο πάρκο, περίπου 50 άτομα -από τη Νέα Ιωνία και άλλες περιοχές του Βόλου- πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική επιδρομή. Ακολούθησαν σκηνές χάους: τουλάχιστον τέσσερα άτομα σωριάστηκαν στο έδαφος από τα χτυπήματα που δέχθηκαν στο κεφάλι και το σώμα, την ώρα που οι υπόλοιποι τράπηκαν σε φυγή στα γύρω στενά για να σωθούν.

Σε σοκ οι γονείς έξω από το νοσοκομείο – Προσαγωγές από την ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο του Βόλου, ενώ ένας ακόμα άνδρας εντοπίστηκε λιπόθυμος. Στο προαύλιο του νοσοκομείου έσπευσαν φίλοι των θυμάτων μόλις πληροφορήθηκαν το συμβάν, καθώς και -γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα- οι γονείς τους, σε κατάσταση σοκ. Παράλληλα, στο σημείο επενέβη η Αστυνομία, η οποία φέρεται να προχώρησε σε προσαγωγές.