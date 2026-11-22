Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις στην 31η Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (COP31), που διεξάγεται στην Αττάλεια της Τουρκίας, καθώς το νέο σχέδιο της τελικής συμφωνίας προκαλεί έντονες αντιδράσεις από ευρωπαϊκές χώρες και κράτη που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην κλιματική κρίση. Η Γερμανία προειδοποιεί ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί το κείμενο στην παρούσα μορφή του, ενώ η Γαλλία κάνει λόγο για οπισθοδρόμηση.

Η COP31 αποτελεί την ετήσια διάσκεψη των κρατών που συμμετέχουν στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκονται οι προσπάθειες περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και η χρηματοδότηση των χωρών που πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με τον Guardian, μια τρίτη εκδοχή του σχεδίου συμφωνίας δημοσιοποιήθηκε στη διάρκεια της νύχτας, χωρίς ωστόσο να γεφυρώσει τις διαφωνίες μεταξύ των αντιπροσωπειών.

Οι διοργανωτές κάλεσαν τους διαπραγματευτές σε αυτό που χαρακτήρισαν τελική συνεδρίαση, ενώ η παράταση των συνομιλιών δημιουργεί τον κίνδυνο η φετινή σύνοδος να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη σε διάρκεια στην ιστορία των διασκέψεων του ΟΗΕ για το κλίμα.

Ένα από τα βασικά σημεία τριβής είναι η απουσία ρητής αναφοράς στον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο από το προτεινόμενο κείμενο, παρά τις πιέσεις χωρών που ζητούν ισχυρότερες δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η Γερμανία απορρίπτει το σχέδιο συμφωνίας

Ο υπουργός Περιβάλλοντος της Γερμανίας, Κάρστεν Σνάιντερ, ξεκαθάρισε ότι η χώρα του δεν μπορεί να συμφωνήσει με το κείμενο που παρουσιάστηκε στους διαπραγματευτές.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου της γερμανικής αντιπροσωπείας, δήλωσε, σύμφωνα με τον Guardian, ότι «η Γερμανία δεν θα μπορέσει να συμφωνήσει με το κείμενο όπως μας παρουσιάστηκε».

Παράλληλα, τόνισε ότι το Βερολίνο θα συνεχίσει να εργάζεται για την επιτυχή ολοκλήρωση της διάσκεψης, αν και εξέφρασε πλέον αμφιβολίες για το κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία.

Η στάση της Γερμανίας εντείνει την πίεση προς την προεδρία της COP31, καθώς οι διαπραγματεύσεις έχουν ήδη παραταθεί και οι αντιπροσωπείες καλούνται να αποφασίσουν εάν θα αποδεχθούν έναν συμβιβασμό ή θα επιμείνουν σε αυστηρότερες δεσμεύσεις.

Γαλλία: «Ένα βήμα προς τα πίσω»

Επικριτική εμφανίστηκε και η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης της Γαλλίας, Μονίκ Μπαρμπού, η οποία χαρακτήρισε το προτεινόμενο σχέδιο συμφωνίας «βήμα προς τα πίσω».

«Ο χρόνος τελειώνει και δεν έχουμε φτάσει ακόμη εκεί», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την απόσταση που εξακολουθεί να χωρίζει τις διαπραγματευόμενες πλευρές.

Οι αντιδράσεις των δύο ευρωπαϊκών χωρών αναδεικνύουν τις δυσκολίες επίτευξης μιας κοινά αποδεκτής συμφωνίας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη διατύπωση των δεσμεύσεων για τα ορυκτά καύσιμα.

Αντιδράσεις από τις χώρες που πλήττονται από την κλιματική κρίση

Έντονη απογοήτευση εξέφρασαν και εκπρόσωποι μικρότερων κρατών, τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Μάικλ Τζόζεφ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι το προτεινόμενο κείμενο απέχει από τις προσδοκίες της χώρας του.

«Είμαστε πολύ απογοητευμένοι από τη μορφή που έχει το κείμενο», ανέφερε, αποχωρώντας από τα γραφεία της προεδρίας της COP31.

Πρόσθεσε ότι, στην παρούσα μορφή του, δεν μπορεί να δηλώσει πως συμφωνεί με την έγκρισή του.

Για τις χώρες που είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην κλιματική αλλαγή, η χρηματοδότηση της προσαρμογής αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, καθώς απαιτούνται σημαντικοί πόροι για την προστασία των υποδομών, των παράκτιων περιοχών και των τοπικών κοινωνιών.

Παναμάς: «Οι συνομιλίες κρατούνται όμηροι από μια πετρελαϊκή μαφία»

Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η αντίδραση του Παναμά, ο οποίος προειδοποίησε ότι θα διατυπώσει επίσημη αντίρρηση σε μια τελική συμφωνία που δεν θα ανταποκρίνεται σε βασικά αιτήματά του.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η θέσπιση ορίου στην παραγωγή πετρελαίου, η αναγνώριση της αποτυχίας επίτευξης στόχων για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη και η ενίσχυση της χρηματοδότησης για την προσαρμογή των χωρών στην κλιματική αλλαγή.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος του Παναμά, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, κατηγόρησε παράγοντες που συνδέονται με τα συμφέροντα των ορυκτών καυσίμων ότι εμποδίζουν την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Μάλιστα, δήλωσε ότι οι συνομιλίες κρατούνται «όμηροι από μια πετρελαϊκή μαφία», ζητώντας μεταρρύθμιση της διαδικασίας των διεθνών κλιματικών διασκέψεων.

Αγώνας δρόμου για την αποφυγή αδιεξόδου

Η προεδρία της COP31 βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την πρόκληση να εξασφαλίσει τη συναίνεση χωρών με διαφορετικές οικονομικές προτεραιότητες και ενεργειακές ανάγκες.

Από τη μία πλευρά, ευρωπαϊκές χώρες και κράτη που πλήττονται ιδιαίτερα από την κλιματική κρίση ζητούν σαφέστερες δεσμεύσεις για τον περιορισμό της χρήσης ορυκτών καυσίμων και ισχυρότερη οικονομική στήριξη.

Από την άλλη, οι βαθιές διαφωνίες γύρω από το περιεχόμενο της συμφωνίας έχουν οδηγήσει σε διαδοχικές αναθεωρήσεις του κειμένου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εξασφαλιστεί η απαραίτητη συναίνεση.

Η δημοσιοποίηση της τρίτης εκδοχής του σχεδίου και η σύγκληση της τελικής συνεδρίασης σηματοδοτούν την προσπάθεια των διοργανωτών να ολοκληρώσουν τις συνομιλίες.

Ωστόσο, οι δημόσιες αντιρρήσεις της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Παναμά και της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα καταδεικνύουν ότι η επίτευξη συμφωνίας παραμένει αβέβαιη, με το ενδεχόμενο περαιτέρω παράτασης των διαπραγματεύσεων να βρίσκεται στο τραπέζι.