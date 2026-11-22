Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μια νέα περίοδος έντονης αναταραχής στην κυβερνοασφάλεια προκαλεί η ταχύτατη ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς προηγμένα συστήματα εντοπίζουν μέσα σε ώρες ευπάθειες λογισμικού που παρέμεναν κρυμμένες επί δεκαετίες. Την ίδια στιγμή, οι προσπάθειες εταιρειών και κρατικών υπηρεσιών να διορθώσουν μαζικά τα προβλήματα δημιουργούν νέους κινδύνους, με αλλεπάλληλες τεχνολογικές διακοπές να επηρεάζουν τράπεζες, αερομεταφορές και κρίσιμες ψηφιακές υποδομές.

Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα των New York Times, η Τεχνητή Νοημοσύνη μεταβάλλει ριζικά τους κανόνες της κυβερνοασφάλειας, επιτρέποντας τόσο στους ειδικούς προστασίας συστημάτων όσο και σε δυνητικούς κυβερνοεγκληματίες να εντοπίζουν και να αξιοποιούν αδυναμίες με πρωτοφανή ταχύτητα.

Μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες, μια σειρά τεχνολογικών προβλημάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες επηρέασε τραπεζικές συναλλαγές, υπηρεσίες της Microsoft και της Apple, διαβαθμισμένο δίκτυο της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA), ενώ σημειώθηκε και προσωρινή καθήλωση της εμπορικής αεροπορικής κυκλοφορίας.

Οι αμερικανικές αρχές διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως τα περιστατικά αυτά προκλήθηκαν από κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις. Αντίθετα, αρκετές από τις δυσλειτουργίες συνδέονται με προβληματικές ενημερώσεις λογισμικού που πραγματοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση κενών ασφαλείας.

Μια ευπάθεια που θα μπορούσε να επηρεάσει χιλιάδες εταιρείες

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανακάλυψη του ερευνητή κυβερνοασφάλειας Πάουλος Γιμπέλο, ιδρυτή της εταιρείας PWN AI.

Χρησιμοποιώντας εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, ο ερευνητής εντόπισε μια σοβαρή ευπάθεια σε λογισμικό επεξεργασίας εγγράφων και εικόνων, η οποία θα μπορούσε να επιτρέψει σε χάκερ να παραβιάσουν συστήματα εταιρειών όπως η Google και η Zoom, καθώς και χιλιάδων άλλων οργανισμών.

Το πρόβλημα, που ονομάστηκε Upload2Shell, εντοπίστηκε στο Ghostscript, ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε πριν από 38 χρόνια και χρησιμοποιείται ευρέως για την επεξεργασία και μετατροπή αρχείων.

Η ευπάθεια επέτρεπε, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, την εκτέλεση κακόβουλου κώδικα μέσω της μεταφόρτωσης αρχείων που περιείχαν ειδικά διαμορφωμένη γραμματοσειρά.

Ο Γιμπέλο ενημέρωσε την εταιρεία Artifex, η οποία αναπτύσσει το Ghostscript, καθώς και τους οργανισμούς που επηρεάζονταν. Στη συνέχεια εκδόθηκαν διορθωτικές ενημερώσεις ασφαλείας.

Η ανακάλυψη αποκαλύπτει πόσο εύκολα μπορούν πλέον να εντοπιστούν σοβαρές αδυναμίες σε παλαιότερο λογισμικό, το οποίο χρησιμοποιείται καθημερινά από εκατομμύρια ανθρώπους.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποκαλύπτει προβλήματα δεκαετιών

Επί δεκαετίες, η ανάπτυξη του διαδικτύου βασίστηκε στην ταχεία κυκλοφορία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, με την κυβερνοασφάλεια να αντιμετωπίζεται συχνά ως δευτερεύουσα προτεραιότητα.

Το αποτέλεσμα ήταν να συσσωρευτούν τεχνικές αδυναμίες σε προγράμματα και ψηφιακές υποδομές, δημιουργώντας αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν «τεχνικό χρέος».

Πρόκειται για προβλήματα που προκύπτουν όταν οι εταιρείες επιλέγουν γρήγορες λύσεις αντί για συστηματική συντήρηση και αναβάθμιση του λογισμικού τους.

«Η ποσότητα του τεχνικού χρέους που οι περισσότερες εταιρείες επιτρέπουν και ανέχονται είναι ασυγχώρητη», δήλωσε στους New York Times ο Χουάν Αντρές Γκερέρο-Σάαδε, ερευνητής κυβερνοασφάλειας της SentinelOne.

Όπως εξήγησε, οι επιχειρήσεις είχαν επί χρόνια οικονομικό κίνητρο να κυκλοφορούν νέα προϊόντα, αλλά πολύ μικρότερο κίνητρο να συντηρούν τα ήδη υπάρχοντα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει πλέον αυτή την ισορροπία, καθώς μπορεί να εξετάζει τεράστιες ποσότητες κώδικα και να εντοπίζει ευπάθειες που είχαν διαφύγει από ανθρώπινους ελέγχους.

Προβλήματα ακόμη και στην αμερικανική NSA

Ακόμη και η αμερικανική Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας, ένας από τους σημαντικότερους οργανισμούς κυβερνοάμυνας παγκοσμίως, δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη.

Σύμφωνα με τους New York Times, διαβαθμισμένο δίκτυο της NSA αντιμετώπισε πολυήμερη διακοπή λειτουργίας, έπειτα από προβληματικές ενημερώσεις που αποσκοπούσαν στη διόρθωση ευπαθειών στη γλώσσα προγραμματισμού PHP.

Τα συγκεκριμένα κενά ασφαλείας είχαν εντοπιστεί με τη βοήθεια εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο απόστρατος στρατηγός Πολ Νακασόνε, πρώην επικεφαλής της NSA και της αμερικανικής Διοίκησης Κυβερνοχώρου, χαρακτήρισε τις πρόσφατες εξελίξεις ως τη «νέα κανονικότητα».

Μιλώντας σε συνέδριο στην Ουάσινγκτον, σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις και οι κρατικές υπηρεσίες επιχειρούν ταυτόχρονα να εκσυγχρονίσουν τα συστήματά τους και να προστατευτούν από νέες απειλές.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη καθοδηγεί όλα αυτά, τόσο τις ευκαιρίες όσο και τις προκλήσεις», ανέφερε.

Ο Νακασόνε, ο οποίος συμμετέχει και στο διοικητικό συμβούλιο της OpenAI, χαρακτήρισε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως την πλέον ανατρεπτική τεχνολογία στην ιστορία.

Περισσότερες από 1.400 διορθώσεις ασφαλείας από τη Microsoft σε έναν μήνα

Η έκταση του προβλήματος αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Microsoft.

Τον Οκτώβριο, η εταιρεία κυκλοφόρησε περισσότερες από 1.400 διορθώσεις ασφαλείας για τα προϊόντα της, αριθμός περίπου δεκαπλάσιος από τα ιστορικά συνηθισμένα επίπεδα.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί μόλις έναν μήνα νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο, όταν οι διορθώσεις είχαν πλησιάσει τις 1.000.

Η απότομη αύξηση των ευπαθειών που εντοπίζονται δημιουργεί πρόσθετη πίεση στους ειδικούς κυβερνοασφάλειας, οι οποίοι καλούνται να αξιολογήσουν ποια προβλήματα είναι πραγματικά επικίνδυνα και ποιες διορθώσεις πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα.

Η κατάσταση περιπλέκεται από τις περικοπές προσωπικού που έχουν πραγματοποιήσει μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, εν μέρει στο πλαίσιο της αυξανόμενης αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σύμφωνα με στοιχεία του LinkedIn που εξέτασαν οι New York Times, οι προσλήψεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στις ΗΠΑ έχουν κινηθεί χαμηλότερα από τον συνολικό ρυθμό προσλήψεων, παρά την αύξηση των περιστατικών και των ευπαθειών που εντοπίζονται.

Η επικεφαλής ασφάλειας πληροφοριών του LinkedIn, Λία Κίσνερ, προειδοποίησε ότι οι εταιρείες χρειάζονται περισσότερο από ποτέ έμπειρους ανθρώπους.

«Κανείς δεν γνωρίζει τον καλύτερο τρόπο για να διασφαλίσει την ασφάλεια αυτή τη στιγμή, επειδή όλα αλλάζουν τόσο γρήγορα», δήλωσε.

Οι περισσότερες κυβερνοεπιθέσεις εξακολουθούν να εκμεταλλεύονται παλιά προβλήματα

Παρά τις ανησυχίες για την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πολλές από τις σοβαρότερες κυβερνοεπιθέσεις εξακολουθούν να βασίζονται σε απλές και γνωστές τεχνικές.

Το καλοκαίρι, επιθέσεις που αποδόθηκαν στο Ιράν εναντίον δεκάδων δημοτικών συστημάτων ύδρευσης στις ΗΠΑ βασίστηκαν κυρίως στην εκμετάλλευση αδύναμων ή προεπιλεγμένων κωδικών πρόσβασης.

Αντίστοιχα, κυβερνοεπίθεση σε ευαίσθητα αρχεία προσωπικού του FBI πραγματοποιήθηκε μέσω λογισμικού της Oracle για το οποίο υπήρχαν διαθέσιμες διορθώσεις εδώ και μήνες.

Από τις 1.400 ευπάθειες που εντόπισε η Microsoft τον Οκτώβριο, μόλις μία είχε ήδη αξιοποιηθεί από χάκερ, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται οι New York Times.

Ο αντιπρόεδρος της Microsoft για την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των πελατών, Μάικλ Γε, εξήγησε ότι οι πέντε συχνότερα αξιοποιούμενες ευπάθειες κατά τον τελευταίο χρόνο αφορούσαν προβλήματα για τα οποία είχαν εκδοθεί διορθώσεις πριν από τρία έως έξι χρόνια.

«Καμία από αυτές δεν αφορά επιθέσεις που καθοδηγούνται από Τεχνητή Νοημοσύνη», υπογράμμισε.

«Πρέπει να περάσουμε μια περίοδο όπου η τεχνολογία θα βρίσκεται στις φλόγες»

Οι ειδικοί διαφωνούν ως προς το εάν η σημερινή αναταραχή αποτελεί μια προσωρινή μεταβατική περίοδο ή την αρχή ενός διαρκούς κύκλου νέων ψηφιακών απειλών.

Ορισμένοι εκτιμούν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα βοηθήσει τελικά στην εξάλειψη των παλαιών ευπαθειών, οδηγώντας σε ασφαλέστερα συστήματα.

Άλλοι θεωρούν ότι όσο εξελίσσονται τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, τόσο θα εντοπίζονται νέες και πιο σύνθετες αδυναμίες, ακόμη και σε λογισμικό που έχει δημιουργηθεί από προηγούμενες γενιές συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Ρομπ Τζόις, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος κυβερνοασφάλειας της NSA, παρομοίασε την κατάσταση με δασική πυρκαγιά, μιλώντας σε συνέδριο ειδικών κοντά στην Ουάσινγκτον.

Όπως εξήγησε, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν δημιουργεί απαραίτητα εντελώς νέους τρόπους κυβερνοεπίθεσης, αλλά αυξάνει δραματικά την πίεση για τη διόρθωση ήδη υπαρχόντων προβλημάτων.

«Όλη αυτή η τεχνολογία που βρίσκεται στις φλόγες θα καεί και, από την άλλη πλευρά, όσα βρίσκονται χαμηλά στο έδαφος του δάσους θα αρχίσουν να αναπτύσσονται. Θα είναι ισχυρότερα και πιο ικανά. Αλλά πρέπει να περάσουμε αυτή την περίοδο όπου τα πάντα καίγονται», δήλωσε.

Ο Πάουλος Γιμπέλο, πάντως, εμφανίζεται περισσότερο επιφυλακτικός ως προς την προοπτική οριστικής επίλυσης των προβλημάτων.

«Δεν ξέρω γιατί θα έπρεπε να σταματήσουν να υπάρχουν ευπάθειες», ανέφερε, εκτιμώντας ότι η κυβερνοασφάλεια μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ατελείωτο αγώνα μεταξύ εκείνων που ανακαλύπτουν τα κενά ασφαλείας και εκείνων που προσπαθούν να τα διορθώσουν.