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Σε τραγωδία κατέληξε μια οικογενειακή γιορτή για τον ερχομό ενός μωρού στην πολιτεία του Οχάιο, στις ΗΠΑ, όταν ξέσπασε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ δύο ανδρών, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρία άτομα, ανάμεσά τους ο 19χρονος μέλλων πατέρας και ένα 17χρονο κορίτσι.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο (21/11), περίπου στις 18:00 τοπική ώρα, στον χώρο εκδηλώσεων Pandora’s Magical Events Venue, στην πόλη Πάρμα, περίπου 13 χιλιόμετρα νότια του Κλίβελαντ.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Πάρμα, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια ενός baby shower, της γιορτής που διοργανώνεται πριν από τη γέννηση ενός παιδιού, με συγγενείς και φίλους των μελλοντικών γονέων.

Νεκροί ο πατέρας του μωρού, ο παππούς και μια 17χρονη

Όπως μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Cleveland 19 News, επικαλούμενο την αστυνομία, οι αστυνομικοί που έφτασαν στον χώρο εντόπισαν τρεις ανθρώπους νεκρούς από πυροβολισμούς.

Πρόκειται για έναν 19χρονο, ο οποίος ήταν ο πατέρας του μωρού που επρόκειτο να γεννηθεί, έναν 45χρονο, πατέρα της εγκύου, και ένα 17χρονο κορίτσι.

Μία ακόμη γυναίκα, ηλικίας 39 ετών, τραυματίστηκε από σφαίρα στο πόδι. Σύμφωνα με τις αρχές, τα τραύματά της δεν είναι απειλητικά για τη ζωή της.

Δεν έχει διευκρινιστεί η κατάσταση της εγκύου, ενώ οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα ονόματα των θυμάτων, παρότι οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί.

Ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ δύο ανδρών

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η αστυνομία και μεταδίδουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι πυροβολισμοί προήλθαν από δύο άνδρες, ηλικίας 19 και 29 ετών.

Ο 19χρονος, που έχασε τη ζωή του, ήταν ένας από τους δύο ανθρώπους που άνοιξαν πυρ, ενώ ο 29χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Οι ερευνητές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ανταλλαγή πυροβολισμών.

Σύμφωνα με τη New York Post, μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 29χρονος ενδέχεται να ενήργησε σε αυτοάμυνα, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί από την αστυνομική έρευνα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε τη σύγκρουση ούτε ποιος πυροβόλησε πρώτος.

Συμπλοκή δεκάδων ατόμων μετά την τραγωδία

Η ένταση συνεχίστηκε ακόμη και μετά την άφιξη των αστυνομικών στον χώρο.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο FOX 8, την ώρα που οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να συγκεντρώσουν μαρτυρίες, ξέσπασε συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν περίπου 20 έως 25 άτομα.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, αρκετοί άνθρωποι έπεσαν στο έδαφος, ενώ μία γυναίκα ακούστηκε να φωνάζει ότι ο αδελφός της βρισκόταν ανάμεσα στους νεκρούς.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο, ενώ από τον χώρο της επίθεσης κατασχέθηκαν δύο πυροβόλα όπλα.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι κανένας αστυνομικός δεν πυροβόλησε ούτε τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

«Δεν υπάρχει κίνδυνος για τους πολίτες»

Με ανακοίνωσή της, η αστυνομία της Πάρμα διαβεβαίωσε ότι δεν υφίσταται συνεχιζόμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Οι αρχές απέκλεισαν τμήμα της οδού Ridge Road, όπου βρίσκεται ο χώρος εκδηλώσεων, προκειμένου οι ερευνητές να συλλέξουν στοιχεία και να εξετάσουν τη σκηνή του εγκλήματος.

«Το Αστυνομικό Τμήμα της Πάρμα εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στις οικογένειες και στους αγαπημένους ανθρώπους όσων έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό περιστατικό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να αναζητούν απαντήσεις για τα αίτια της αιματηρής σύγκρουσης που μετέτρεψε μια οικογενειακή γιορτή σε τραγωδία.