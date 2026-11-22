Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Κυριακής 22/11 σε εγκαταλελειμμένο κτίριο εντός του πρώην στρατοπέδου Κόδρα, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο και έχει πλέον σβήσει πλήρως, χωρίς να επεκταθεί σε γειτονικά κτίσματα, αν και το συγκεκριμένο κτίριο υπέστη ολοσχερή καταστροφή.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 05:40 και κινητοποιήθηκε άμεσα, στέλνοντας στο σημείο πέντε οχήματα με δέκα πυροσβέστες. Κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν στο εσωτερικό του κτηρίου, οι πυροσβέστες επιβεβαίωσαν πως δεν βρισκόταν κανείς μέσα, ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν απειλήθηκαν ούτε οι πολυκατοικίες της Καλαμαριάς που βρίσκονται περιμετρικά του πρώην στρατοπέδου.

Τρίτη πυρκαγιά στο ίδιο κτίριο – Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Δεν ήταν η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο κτίριο τυλίγεται στις φλόγες, καθώς έχει πληγεί συνολικά τρεις φορές από πυρκαγιά – μάλιστα, η σκεπή του είχε ήδη καταστραφεί ολοσχερώς σε προηγούμενα περιστατικά, ενώ συχνά είναι και τα ανάλογα συμβάντα σε άλλες εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου.

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα, με τις Αρχές να εξετάζουν δύο βασικά σενάρια, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Το πρώτο αφορά το ενδεχόμενο να άναψε φωτιά για να ζεσταθεί κάποιο άτομο που διέμενε προσωρινά στον χώρο. Το δεύτερο -το οποίο, σύμφωνα με πυροσβέστες, θεωρείται εξίσου πιθανό- συνδέεται με νεαρούς που μπαίνουν στον χώρο τα βράδια, κυρίως τα Σάββατα. Όπως επισημαίνουν στελέχη της Πυροσβεστικής, έχουν κληθεί τρεις φορές Σάββατο για φωτιές στο στρατόπεδο, καθώς πεταμένα αναμμένα τσιγάρα έρχονται σε επαφή με σκουπίδια, μπάζα και παλιά στρώματα στο εσωτερικό, προκαλώντας πυρκαγιές.

«Ανοιχτή πληγή» για την Καλαμαριά το πρώην στρατόπεδο Κόδρα

Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 16 Νοεμβρίου, συνεργεία του Δήμου Καλαμαριάς είχαν προχωρήσει στον καθαρισμό μπαζών από ένα άλλο εγκαταλελειμμένο κτίσμα εντός του πρώην στρατοπέδου Κόδρα – ενός χώρου που περιγράφεται ως «ανοιχτή πληγή» για την πόλη, με τις συνεχείς πυρκαγιές στα εγκαταλελειμμένα κτίριά του να υπενθυμίζουν επιτακτικά την ανάγκη άμεσης αξιοποίησής του.

Παρά τις διαχρονικές διεκδικήσεις του Δήμου Καλαμαριάς, το στρατόπεδο δεν έχει ακόμη παραχωρηθεί, ενώ η κατάσταση περιπλέκεται και από κενά στο Κτηματολόγιο, καθώς τμήμα της έκτασης ανήκει στον Δήμο και το υπόλοιπο στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την ίδια ώρα, η τοπική κοινωνία ζητά σταθερά την απόδοση του χώρου στους πολίτες, ώστε να προχωρήσει η ανάπλασή του.

Πρόκειται εξάλλου για μια τεράστια έκταση-«φιλέτο» στην καρδιά της Καλαμαριάς, στο ύψος του Καραμπουρνακίου, ανάμεσα στον αστικό ιστό και το παραλιακό μέτωπο, η οποία παραμένει επί χρόνια εγκαταλελειμμένη και συχνά μετατρέπεται σε νυχτερινό καταφύγιο αστέγων.