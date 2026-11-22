Με γενικά αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα κυλήσει η Κυριακή, με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις μεσημβρινές ώρες θα πυκνώσουν σταδιακά στα δυτικά και τα βόρεια.

Από το απόγευμα αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως στις συγκεκριμένες περιοχές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας τα φαινόμενα στα δυτικά ενδέχεται να ενταθούν, με εκδήλωση τοπικών καταιγίδων. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο νότιο Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε νότιους – νοτιοδυτικούς, εντάσεως 3 με 5 μποφόρ, ενώ το βράδυ στα πελάγη θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στη Δυτική Μακεδονία τους 15 βαθμούς, στη βόρεια Ελλάδα τους 17 με 19 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται αρχικά γενικά αίθριος καιρός, με λίγες αραιές νεφώσεις που θα αυξηθούν πρόσκαιρα αργότερα. Οι άνεμοι θα στραφούν βαθμιαία σε νότιους – νοτιοδυτικούς, εντάσεως 3 με 5 μποφόρ στις θαλάσσιες περιοχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν από το μεσημέρι, ενώ το βράδυ θα είναι περισσότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί και βαθμιαία νότιοι – νοτιοδυτικοί, έως 5 μποφόρ στα θαλάσσια τμήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Τι καιρό θα κάνει τη Δευτέρα

Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, καθώς νεφώσεις και τοπικές βροχές θα επηρεάσουν αρχικά τα δυτικά και σταδιακά τα βορειοανατολικά, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Στα βορειοδυτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότιοι – νοτιοδυτικοί και σταδιακά θα στραφούν σε δυτικούς – βορειοδυτικούς, εντάσεως 5 με 7 μποφόρ και πιθανώς τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.